JUICIO CONTRA JUAN IGNACIO PALMA

La madre de Marta Calvo: "Me quitaron a mi hija y ahora me están quitando mi duelo"

Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, ha narrado ante un jurado popular cómo vivió la desaparición de su hija a primeros de noviembre de 2019 y cómo se siente: "Llamaron y me dijeron que habían descuartizado a mi hija. "Me han robado a mi hija y ahora me están robando mi duelo”, ha dicho. La madre ha declarado en calidad de testigo.

Eduard Ureña