Layhoon: "La intención de Lim no es vender y la prueba es que ha puesto a su hijo en el Consejo"

La presidenta del Valencia CF, Layhoon ha vuelto a insistir en que a Peter Lim no se le pasa por la cabeza vender el Valencia CF. "No hemos recibido ninguna oferta creíble ni estamos buscando una oferta. Nunca ha pensando en vender y ha puesto a su hijo en el consejo este verano", afirmaba en rueda de prensa.

Sobre el compromiso de Lim con el Valencia insistía en que "no voy a negar que hay problemas. Pero no vamos a salir corriendo y evitarlos. La visión de Lim sigue siendo construir un gran club y buscar éxitos. No somos de salir corriendo ante las dificultades. No va con nosotros eso de hay una dificultad, vendo y me voy". Y añadía que "no, no es verdad que a Lim no le interese el Valencia. Ya lo dijimos en la Junta General. Está comprometido con el club y este año dio 35 millones de euros. Estamos comprometidos con el club. No podemos dejar de trabajar. El compromiso es el mismo sino no hubiera vuelto, no estaría aquí. El compromiso se mantiene igual".

La marcha de Gattuso

La presidenta trataba de explicar la reunión que mantuvo con Gattuso el lunes y que propició la salida del técnico italiano. "El mutuo acuerdo de la salida del míster no ha tenido nada que ver con fichajes. Siempre ha sido honesto y sincero con nosotros. En esa reunión fue muy claro pero no tuvo nada que ver con los fichajes. El club manifestó su apoyo en el entrenador pese a perder ante el Valladolid porque creíamos en él. Fue él quien pidió una reunión y por eso intuí que no eran buenas noticias Fue muy claro con su visión y su decisión, que no veía clara la forma de revertir la situación. No quedaba más que respetar su decisión. No es un buen momento para nosotros, jugamos mañana, pero esto es fútbol y hay que seguir adelante".

Respecto a su Lim estuvo presente de forma telemática en dicha reunión aseguraba que "Peter Lim no estuvo en la reunión del lunes pero fue informado puntualmente de lo que pasaba en la reunión. Agradeció a Gattuso su trabajo, a la vez estaba disgustado por su salida. Tuvimos cuatro horas de reunión. Pero él tiene una fuerte personalidad, es honesto y tuvimos que respetar su decisión".

Confianza en Voro y la plantilla

Y la máxima dirigente expresaba su apoyo al nuevo entrenador, Voro. "Creemos absolutamente en Voro, que le va a dar esa estabilidad que intentamos promulgar desde principios de verano. Se busca además de esa estabilidad beneficiarse de su experiencia y su conocimiento del club. Tiene todo el apoyo del club y de los jugadores". A lo que Corona aseguraba que "no estamos buscando entrenador".