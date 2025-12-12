La jueza de la dana acuerda citar a Feijóo como testigo a petición de un grupo de víctimas

La jueza de Catarroja ha acordado este viernes citar como testigo en la causa penal por la Dana y a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, al líder nacional del #PP, Alberto Núñez Feijóo.

La instructora justifica su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre "a raíz de las conversaciones" con la entonces consejera de Justicia e interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, "sobre la información que iba recibiendo".

Además, le ofrece la posibilidad de que presente voluntariamente en el plazo de 5 días el listado de llamadas así como los mensajes, correos electrónicos y whatsapps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre.

La magistrada recuerda en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana. Así --señala-- si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'".