Javier Solís: "Queremos que nos concreten el aforo del nuevo estadio"

Poco después de la reunión que ha mantenido el alcalde de Valencia Joan Ribó con la presidenta del Valencia Layhoon, el Director Corporativo Javier Solís ha salido a contestar a la vicealcaldesa Sandra Gómez. Respecto al documento remitido al club el pasado 16 de noviembre afirmaba que "faltan detalles por concretar. Hemos quedado con el alcalde que vamos a trabajar con el Ayuntamiento. Nosotros vamos a ser super ágiles, no sé plazo, pero no se irá más de una o dos semanas para enviar los comentarios", afirmaba Solís. "Queremos concreción, pedimos licencias hace meses y no hemos recibido nada por escrito. Pongamos negro sobre blanco todas las condiciones para dar pasos. Hablamos el mismo idioma", añadía el Director Corporativo.

Y respecto a la polémica afirmaba que "no hay más polémica que esa. Concretemos detalles que no se pone en esas hojas que os han enseñado y que dice que se concretará en un futuro convenio. Necesitamos el precio de polideportivo, capacidad del campo, saber si podemos vender el terciario con la intención de invertirlo en el campo. Son importes que están hipotecados por Caixabank. No pedimos descuentos o tratos de favor que no estuvieran en la ATE"