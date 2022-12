Sandra Gómez: "Lo importante es que se acabe el estadio y no que el propietario haga negocio con las parcelas"

La vicealcaldesa y concejala de urbanismo Sandra Gómez ha contestado a las palabras de Layhoon en la Junta General de Accionistas del Valencia CF en las que acusaba al Ayuntamiento de "bloquear las licencias". Todo ello mientras apenas unos metros más allá en el mismo Consistorio, el Alcalde Joan Ribó recibía a Layhoon acompañada de Kiat Lim, hijo de Peter Lim y nuevo consejero del Valencia CF.

Sandra Gómez ha explicado que el pasado 16 de noviembre se le remitió al Valencia CF la primera fase del convenio a la que todavía no han tenido respuesta. Explicaba la vicealcaldesa en qué consiste esta primera fase: "esta primera fase posibilita que el club pueda hacer uso del terciario cuando cumplan con sus dos obligaciones: acabar el estadio y el polideportivo de Benicalap. Ellos tienen este documento desde el 16 de noviembre. Lo resumo en dos ideas principales: Hay dos zonas. La del nuevo estadio. La ATE posibilitó que el terciario se sacara en unas parcelas colindantes. La edificabilidad se pone en unas parcelas diferenciadas. Ese terciario en un gesto de buscar una solución vamos a permitir que el club pueda venderlo ya si cumple con dos condiciones: acabar el polideportivo y la rehabilitación de restos arqueológicos (la chimenea que estaba en la parcela) De esta manera ayudamos al club a que obtenga financiación para que acabe el estadio. Para que incluso puedan comercializar esas parcelas nos pueden ingresar el coste en la tesorería del ayuntamiento del proyecto del polideportivo que ellos mismos aprobaron. Llevan más de doce años debiéndole al barrio de Benicalap ese pabellón. El proyecto que validó el club es el que tienen que ejecutar".

Y continuaba con su explicación respecto a la segunda de las zonas. "Los terrenos del actual Mestalla. Estamos condicionando acabar las obras del nuevo Mestalla a que se pueda hacer el PAI del antiguo Mestalla. Esta es la primera fase y una vez se apruebe esto que es lo más importante y lo que establece seguridad jurídica a todas las partes se desarrollarán las siguientes características en la parte final del convenio".

Respecto al Nuevo Mestalla que debe construir el Valencia, insistía Sandra Gómez que "vanos a replicar todo lo que establecía la ATE".

Insistía en que "no entiendo donde está el problema. Lo que me da miedo es que no se quieran comprometer por escrito antes de vender todos los terrenos. Los derechos de la ATE están garantizados si cumple. Le damos la posibilidad de conseguir esa financiación del terciario para acabar el estadio si cumple con el polideportivo. Lo importante es que se acabe el estadio y no que el propietario haga negocio con las parcelas. Esto nos urge más a nosotros que a ellos.

Y respecto a la reunión del Alcalde con Layhon afirmaba que "es una reunión que mantiene protocolariamente el Alcalde para que le presenten al hijo de Peter Lim. A nosotros lo que nos importa es el trabajo que hacemos más allá de las fotos".

Pincha aquí para ver la Fase 1 del nuevo convenio