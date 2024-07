Isabel García denuncia una "cacería" y niega haber utilizado su cargo para enriquecerse

El Gobierno ha cesado a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tras 7 meses al cargo. Llega tras la polémica sobre los contratos que ella y su pareja habrían obtenido de municipios del PSOE para gestionar los Puntos Violeta.

El cese se produce seis días después de que se publicara que García habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE y, con estas adjudicaciones habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado.

García ha denunciado una "cacería"

La que fue diputada de Igualdad de la Diputación de Valencia entre 2015 y 2019, y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Xirivella en el mismo periodo ha denunciado a través de un comunicado difundido en X una “cacería” desde su nombramiento por "no compartir "una visión íntegra de la ley trans".

En su comunicado, ha lamentado que su cese "venga provocado por pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos ilícitos y hacen pasar el estricto cumplimiento de la ley por utilización tramposa para encubrir un lucro ilícito que, por supuesto, no es tal".

Por ello, ha anunciado que "hará valer" todos sus derechos y acciones "para dejar claro" que su conducta y la de su esposa "se ha ajustado siempre a derecho". "Por eso no he dimitido, porque tengo la conciencia muy tranquila de no haber utilizado nunca mi cargo para enriquecerme, ni poco ni mucho", ni para favorecer a su pareja por "sus actividades que venía desarrollando con anterioridad" a que García asumiera el cargo y que "no dependen por mí o por personas de mi entorno".

Polémica sobre la ley trans

Su tiempo al mando del Instituto de las Mujeres no ha estado exento de polémicas. Primero, por sus opiniones sobre la ley trans y después, por las actividades junto a su esposa. En redes sociales, la directora del Instituto de las Mujeres había escrito mensajes en los que negaba la existencia de las mujeres trans y hablaba de "dictadura queer" o de "delirio trans".

De hecho, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas recurrieron ante el Tribunal Supremo (TS) su nombramiento, al considerar que atentaba contra la dignidad y los derechos de las personas trans. La propia García expresó entonces por escrito su "absoluto compromiso" con la ley trans y pidió perdón por si alguno de sus "comentarios personales" en el debate previo a la tramitación de la norma ha podido causar "alguna ofensa".