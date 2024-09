Hoy venía pensando en… el tirón de orejas de Pepelu a Rafa Mir

No me cabía duda que ayer ejerció de capitán. Es poco habitual que un futbolista le pegue un tirón de orejas públicamente a un compañero como lo hizo ayer Pepelu con Rafa Mir. Habrá quien le critique, yo le alabo.

Y le alabo porque como venimos diciendo desde hace tiempo ese vestuario necesita alguien con mano firme, con autoridad. Estoy cansado de los futbolistas que no dicen nada, ni siquiera lo que piensan y que recurren siempre al tópico para evitar meterse en charcos. Pepelu ayer igual se metió en uno, tal vez a Mir no le gustaron sus palabras e incluso sus haters, los de Pepelu, le recordaron al de Dénia que él también sale. ¿Y? Ayer Pepelu ejerció de capitán y eso es digno de alabar.

Lo hizo incluso antes que Baraja. Al Pipo le toca este sábado responder a las preguntas sobre Rafa Mir. Estoy seguro que no será tibio tampoco. La decepción con el delantero es mayúscula tanto del propio entrenador como del vestuario y la afición. Rafa Mir debería haber utilizado al Valencia para reivindicarse después de un año en blanco y ha hecho todo lo contrario.

Criticar a Pepelu por haberle tirado de las orejas a Mir cuando él también sale a divertirse no me vale. Los futbolistas salen a divertirse pero no de ahora, de siempre. Lo que hay que saber es escoger los momentos para ello y por supuesto no meterse en ningún escándalo que afecte a la imagen del club. Y que yo sepa Pepelu nunca ha estado involucrado en un caso similar al de Rafa Mir. El mensaje puede ser duro para su compañero si, pero hay veces que el capitán tiene que poner los puntos sobre las íes. Y ayer Pepelu, no me cabe duda, lo hizo…