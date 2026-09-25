Hoy venía pensando en… la normalidad.

La de Braulio digo. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir una larga charla con él en Radioestadio Noche para hablar de su nuevo proyecto y me encantó. Me encantó su naturalidad, sencilles y espontaneidad. No es que me sorprenda ya que a Braulio le conozco ya de hace muchos años, de su primera etapa en el Valencia y hemos mantenido el contacto aún estando él en Osasuna. Tampoco voy a negar que es lo que le hacía falta a este Valencia inmerso en la locura de los últimos años provocada por su propietario Peter Lim.

Le hacía falta un hombre de fútbol como Braulio que nos reconcilie a los valencianistas con nuestro equipo. Hacía falta alguien que con su mensaje llegue a los aficionados. Hacía falta alguien que no venda humo y que hable desde la sinceridad. Hacía falta alguien conocido en el mundo del fútbol y con los contactos suficientes como para ir al mercado a buscar esos futbolistas que sin gastar grandes cantidades de dinero le pueden hacer crecer al equipo. Hacía falta una persona cercana como Braulio que conozca la casa a la perfección. Y sí, hacía falta un director deportivo de los de verdad.

Mi pregunta como valencianista fue clara. Después de tantas mentiras y promesas incumplidas por parte de Lim cómo nos puede convencer que con su llegada la cosa va a ser distinta. Su respuesta me pareció de lo más lógica. Nos dijo que podría ser el mejor monologuista del mundo, es decir, un vende motos y no serviría para nada. Que lo que la gente está esperando es que llegue el mercado de invierno y se hagan cosas para mejorar y que el tiempo juzgue, que lo que la gente quiere son “fets” y no palabras. Una muestra más de que Braulio ha entendido perfectamente que a esta afición ya solo se la convence con hechos.

Su llegada y también la de Javier Aguirre han devuelto la esperanza al valencianismo. Solo falta que desde Singapur les dejen trabajar. Esa es la verdadera clave. Y Braulio, a quien le brillan los ojos cuando habla del Valencia, está convencido de que le dejarán. Ojalá el tiempo y los hechos, como él dice, lo demuestre.