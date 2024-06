Hoy venía pensando en... los golpes sufridos por Gayá

Hoy venia pensando en… los golpes sufridos por Gaya.

Me da mucha rabia ver a la selección española en esta Eurocopa y no ver en ella a Gaya. No es la primera vez que el capitán valencianista se queda fuera de una cita importante de la selección y la verdad da mucha rabia. Pero por otro lado pienso que pese a la ilusión que seguro le haría estar ahí, el de Pedreguer nunca ha sido de los que se ha escondido y protegido tratando de llegar en condiciones a estas citas. Gaya siempre ha sido de los de darlo todo en cada partido por su Valencia y quizá eso le haya podido perjudicar.

Me encantó su encuentro sorpresa con los nanos de la Academia campeones de La Liga Futures. Reconoció estar fastidiado por no estar en Alemania. Normal. Pero también les dijo que está seguro que este tipo de dificultades le hace más fuerte. Y es que si hay un futbolista que debería ser ejemplo para esos chicos de la Academia, es sin duda Gayá.

Les hablo también de lo que significa y representa ser capitán. Nadie mejor que él para representar los valores del Valencia. Porque Gaya es Valencia Club de Fútbol desde que nació. Hace poco estuve en Alicante de viaje y me vino a la cabeza los cientos de kilómetros que se hacía cada día desde Pedreguer para jugar en el equipo de sus sueños. Y hoy en día que suele estar muy barato eso de ser capitán de un equipo, que del Valencia lo sea Gaya es un orgullo pero no para él sino para todos los valencianistas. Si de un futbolista tienen que aprender esos niños de la Liga Futures es sin duda de Gaya.

Así que que queréis que os diga… cada vez que juegue España en esta Eurocopa me acordaré de Gaya. El destino ha sido cruel con él. Ojalá signifique que en no mucho tiempo se lo devuelva en forma de éxitos. Porque el suyo… será el del Valencia…