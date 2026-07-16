Hoy venía pensando en… las declaraciones de Meunier.

El belga decidió a última hora dejar tirado al Valencia para firmar por el Sunderland. Porque esta era la semana en que se tenía que haber cristalizado su fichaje. Los de Mestalla esperaron a que acabara su participación con la selección belga en el Mundial para dejar todo cerrado. Pero el lateral faltó a su palabra y los valencianistas se quedaron sin su elegido para reforzar esa posición. Ahora, en su presentación con los ingleses ha explicado el porqué de ese cambio de opinión.

Dice Meunier que quiere seguir jugando en la selección belga. A sus 35 años y con un cambio de ciclo. Y que para hacerlo necesita estar en un equipo que juegue en Europa. También dice, y esto es lo más sangrante, que no está en ese punto de su carrera para firmar por un club sin ambición por pelear por nada y retirarse del mundo del fútbol. Ayer viendo los comentarios al video en Onda Deportiva Valencia la opinión fue casi unánime. Lejos de criticar su espantada y menospreciar a un equipo como el Valencia que históricamente es muy superior al Sunderland en títulos y prestigio, los aficionados valencianistas ponían el dedo en la llaga: en esto nos ha convertido Peter Lim y Meriton. En que un futbolista prefiera al Sunderland que, salvo esta última temporada, casi siempre ha estado peleando por no descender antes que al Valencia.

Da pena pero es así. Desde 2019 y después de aquella Copa del Rey, el Valencia ha ido menguando temporada tras temporada ante el desinterés de su máximo accionista. Y recuperar todo lo perdido durante esos años con las promesas incumplidas de Lim va a ser muy difícil. Es casi imposible confiar en quien lleva tanto tiempo demostrando que el Valencia le importa poco a nada.

Habrá quien diga que Meunier se marcha al Sunderland por dinero o porque le han firmado los dos años de contrato que quería. Habrá quien se sienta decepcionado con el futbolista al romper su acuerdo. Pero lo que dijo, sin nombrar al Valencia, también nos tiene que hacer reflexionar y mucho…