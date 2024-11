Hoy venía pensando en… no abandonar el foco.

Cometeríamos un grave error los medios de comunicación si pasada una semana de la tragedia desviáramos el foco y dejáramos de informar de todo lo que se necesita en la zona afectada por la DANA. Eso debe ser ahora lo más importante para que la gente reciba toda esa ayuda que necesita. Como ha hecho Alsina. El director de Más de Uno, que tenía prevista irse a Estados Unidos donde hoy hay elecciones, decidió cancelar ese viaje para estar tanto ayer como hoy informando a pie de calle de todo lo que se necesita de manera urgente en esa zona devastada.

Tampoco me gusta que la atención se desvie hacia el debate posición. Me da verdadero asco, de un partido o de otro, me da igual, ese echarse las culpas unos a otros en lugar de estar en lo que hay que estar: gestionar una verdadera catástrofe. Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades. Ahora no toca, ahora toca centrar todos los esfuerzos en que todos esos afectados puedan recobrar algún día la normalidad. De verdad dejad de hacer el ridículo y seguid trabajando que el pueblo, ese que va dejando de creer en vosotros, os necesita.

Y venía pensando también en un detalle que me ha llenado de orgullo y me ha hecho volver a creer en esta sociedad. Los jóvenes. Cuántas veces hemos criticado a los jóvenes diciendo que si son una generación tal o que si son una generación cuál. Pues os digo una cosa, yo que he cruzado el puente del nuevo cauce varias veces, son los primeros que se echaron a la calle escoba en mano para ayudar a gente que ni conocen. Esa imagen contrasta con la de todos esos políticos que no saben hacer otra cosa que echarse los tratos a la cabeza. Es tiempo de ayudar, no de figurar…