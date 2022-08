Gattuso; "Tienen que venir dos o tres jugadores para ser competitivos"

Gennaro Gattuso estaba contento por su primera victoria oficial como entrenador del Valencia. Ante casi 40.000 espectadores en Mestalla se consiguió una sufrida victoria ante el Girona después de quedarse con diez por la expulsión de Cömert. Tal vez por eso el italiano no quería hablar del mercado.

Reconoce que aún faltan refuerzis por llegar

Pese a ello Gattuso reconocía que "espero que tengamos la posibilidad de terminar la plantilla. En este momento tienen que venir dos o tres jugadores para ser competitivos. Pienso que lo más importante ahora es el salario. Pienso que vamos a solucionarlo bien estas tres semanas". Y sobre las posiciones a reforzar admitía que "no hablo de posiciones. Sabéis muy bien qué posiciones estamos buscando. En un partido no es correcto hablar de esto, los jugadores han dado la vida en el campo. Hoy no es correcto por los jugadores que han sudado la camiseta. Dos o tres jugadores. Cuando escuchaba a un entrenador que hablaba de otra cosa que no era que el equipo ha trabajado en el campo no lo veía correcto. Hoy tenemos que hablar de Toni Lato, Vázquez, Mosquera (2004) que han jugado con una personalidad increíble. Entiendo que os gusta el mercado pero tengo el deber de hablar de lo que hemos hecho en el campo".

Aún así habló de la posibilidad de firmar un central. "Lo estamos hablando. Tenemos que hablar esta semana dentro y fuera del campo. Espero que Gabi se entrene con nosotros próximamente". Y sobre que pueda haber aún salidas afirmaba que "en este momento espero que vayamos a fichar a dos o tres jugadores, espero que no tengamos salidas. Espero que fichemos jugadores, no que tengamos salidas". Y sobre Soler y Gayá reconocía que "yo nunca he hablado de la salida de Gayà y de Carlos, estamos trabajando en esto con Corona y Sean Bai. Estamos hablando con Carlos y José a ver si tenemos alguna posibilidad de renovación, pero nunca hemos hablado de salidas. Buscamos una solución".

Satisfecho con la victoria

En una de sus intervenciones le preguntaba a uno de los periodistas "¿has visto el partido? ¿Te ha gustado? A mí también. Seguramente tenemos que hacer algunas cosas mejor y mejorar mucho día a día". Y destacaba el papel de Mestalla al afirmar que "el equipo juega con corazón, un fútbol que la afición le gusta. Nuestro estadio es importante para nosotros".

Sobre la expulsión de Cömert afirmaba haberla visto y que "la roja es justa. No me gusta hablar del árbitro ni bien ni mal".