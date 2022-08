Gattuso: "No se puede decir qué mala suerte"

Pese a la derrota y a que su equipo jugó un buen partido, el entrenador Gennaro Gattuso no buscaba excusas al acabar el encuentro "No me gusta tener cara de mierda, perdón por la expresión, sino que tenemos que trabajar duro porque así se va lejos. No se puede decir mala suerte, o que el árbitro no está bien. Tenemos que continuar. Solo conozco una manera que es el trabajo", afirmaba ante los periodistas.

Sobre si al equipo le había faltado contundencia en la parte ofensiva reconocía que "para ganar partidos hay que marcar goles. Cuando juegas 55% de la pelota en los últimos metros, tienes que marcar gol. Ahora nos falta esto. Tenemos que jugar de mejor manera en los últimos metros",

Y sobre si al equipo le ha faltado físico en el tramo final del partido afirmaba que "tenemos que jugar 90 minutos, porque el partido no termina en el 75. El equipo ha corrido mucho, siempre ha presionado arriba. No es fácil. Cuando presionas arriba, es normal que te canses. Tenemos que mejorar. Jugar con la misma mentalidad durante 95. Thierry lleva una semana con molestias. Se tocaba siempre. Se puede fallar. Hugo también ha fallado. Como el gol que encajamos contra el Athletic. Se puede y se debe trabajar mejor".

La actuación del colegiado

También se refirió a las decisiones de Cuadra Fernández. Anuló un gol de Yunus, a instancias del VAR, por una falta previa de Diakhaby y cambió una cartulina roja a Thierry por una amarilla también a instancias del VAR. " Del árbitro, he visto que era falta. Pero lo que no entiendo es que se va o no se va. Por mi carácter prefiero no hablar del árbitro. Las reglas son las reglas" y añadía que "luego, el gol, si se va al VAR, hay que ir siempre al VAR. No que un árbitro decida que va y otro día no. Era falta, pero unas veces decide ir y otras no. No está bien. Las reglas son las reglas".

El ambiente de Mestalla

Mestalla volvió a registrar una gran entrada, 43.910 espectadores un lunes a las 22:00 horas. "Yo estoy muy contento. Cuando un rival viene aquí, no es fácil para él. Mestalla aprieta mucho. 40.000 aprietan mucho. Es la primera vez que juego a las 22.00 horas. Y tener a 40.000 personas un lunes a las 22.00 horas es increíble. Por eso tenemos que continuar para que la afición se vaya a casa contenta porque hemos ganado".

El fichaje de Cavani

Uno de los espectadores fue el uruguayo Edinson Cavani después de firmar su contrato con el Valencia. Sobre el delantero uruguayo afirmaba que "Creo que mi cuerpo técnico y staff médico tenemos que trabajar bien porque es un jugador que se ha entrenado solo en tres meses. Tenemos que entrenarlo bien. Viene a ayudar, pero tenemos que ayudarle con juego, organización".

A la espera de Bryan Gil

El Valencia tiene ya hace días un acuerdo con Bryan Gil y el Tottenham para que el extremo andaluz vuelva a jugar una temporada más cedido con los valencianistas. El técnico italiano reconocía que "En El mercado, esperamos al Tottenham por Bryan Gil y ya está terminado". Y sobre si estaba tranquilo con su llegada pese al retraso, el italiano dejaba otra frase de las suyas: "Tranquilo en mi pueblo, donde viven mis padres, están los muertos".

Situación de Maxi Gómez y la delantera

Aunque Maxi Gómez tiene un pie y medio en Turquía, hoy ha jugado los que podrían ser sus últimos minutos con el Valencia tras sustituir a Marcos André. "No sé nada en estos momentos. Vamos a ver lo que pasa en el mercado", afirmaba. Y sobre la posibilidad de que venga o no otro delantero al margen de Cavani reconocía que "mañana después del entrenamiento tenga una reunión en la Ciudad Deportiva y hablaremos quien tiene posibilidad de jugar o no. Vamos a fichar a Bryan Gil y luego hay que hablar de salidas. Ahora tenemos la lesión de Hugo Duro y tenemos que hablar bien".

Obketivos de la temporada

Con la plantilla casi cerrada le preguntaban por los objetivos. "No tenemos objetivos. Me gusta que la afición se vaya contenta por ganar los partidos. El objetivo no lo tenemos, es jugar un tipo de juego, con mentalidad, porque tenemos una camiseta que pesa. El primer paso lo tenemos, que es la calidad de juego. Ahora tenemos que mejorar la mentalidad. No podemos estar contentos por haber jugado bien. Cuando se pierde se pierde y cuando se gana se gana. Ahora tenemos que trabajar y continuar por este camino".

Y volvía a insistir en las ganas que tiene que se cierre el mercado. "Ya lo he dicho. No veo normal cuando un equipo juega la liga y sigue el mercado abierto. Creo que se debe cerrar cuando se empieza la temporada. En este momento, los equipos de Inglaterra juegan otro deporte frente a las otras ligas. No es fácil".