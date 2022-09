Gattuso: "Si fuera el dueño del club los renovaría a todos"

Ha comparecido Genaro Gatusso en la previa del partido ante el Rayo Vallecano en tierras madrileñas donde ha analizado toda la actualidad del equipo valenciano.

Jaume Domenech

"Lo siento por Jaume. Para nosotros es importante en el vestuario y en el entrenamiento. Nos disgusta mucho su lesión, pero tiene que estar con nosotros. Hemos perdido a un jugador muy, muy importante". "Jaume cuando se entrena parece que vaya a jugar la final de la Copa del Mundo. Va más a full que yo. Nunca he visto esto en un vestuario".

Respecto a la renovación del cancerbero de Almenara Gatusso no se ha escondido, "ayer hablamos con Miguel Corona y Layhoon, su representante también y pienso que hoy, o el lunes o martes va a firmar el contrato".

Búsqueda de un portero

"Estamos mirando. El problema es la liga del Mestalla porque si vamos a quitar el portero del Mestalla el equipo tendrá un problema. Después del partido de mañana vamos a ver si tenemos una solución. Se está trabajando en este caso".

Vuelta de Gayá

"Tengo que decidir, pero es mejor que el técnico tenga dificultad para elegir. Es normal; Jesús ha jugado bien, Toni ha jugado bien, José ha trabajado de manera increíble y mañana decidiré quién juega". "No me condiciona la selección nacional. Si un jugador entrena bien juega, sino no juega. Tengo respeto por la nacional, pero miro por mi equipo". "Gaya tiene mucha experiencia. Ha vivido enfadado las dos primeras semanas, pero es profesional, ha entrenado bien y tiene una gran mentalidad. Es del estilo de Jaume y siempre que pasa algo en el vestuario da la cara y es importante para nosotros".

Edinson Cavani

"Cavani ha terminado la carga con balón muy bien y la próxima semana va a empezar con nosotros. Pienso que sí, pero no soy un mago. Esta semana su trabajo ha ido bien, la semana pasada teníamos dudas, pienso que la próxima semana trabajará con nosotros". "Sinceramente mi prioridad es el Rayo, la próxima semana hablamos de Edi Cavani. No pienso en el Celta. Hablo con el cuerpo médico, él está mejorando, pero hasta después del rayo no valoraré lo de Edi".

El Rayo Vallecano

"El Rayo es un equipo muy vertical. Jugamos en un campo difícil como Vallecas, es campo pequeño, hemos trabajado con las mismas medidas del campo esta semana en Paterna. No me gusta hablar de excusas porque jugamos con 33 gados y campo pequeño, pero tenemos que jugar con ganas, cualidad y mentalidad".

"Cambiará poco el estilo. Tenemos que trabajar la segunda pelota cuando ellos van en vertical. La posesión va a cambiar poco". "La mentalidad tiene que ser la misma, fuera o en casa; no pasa nada. Tenemos que continuar igual. En casa es más fácil por cómo aprieta la gente porque la adrenalina es diferente. Pero tenemos que jugar igual".

Renovación de Lato

"Si yo fuera el dueño de este equipo, lo renovaba. No regalo nada. Digo la verdad por lo que veo por como se entrena, pero el dueño no soy yo, el dinero no es mío, pero cuando hablo con Layhoon hablo de esto".

Justin Kluivert

"La última semana ha trabajado muy bien. Se siente bien. No tiene 90 minutos en las piernas, pero tiene velocidad, cualidad. Le he dicho que en su carrera ha jugado al 50% y eso no es posible, tiene que jugar con intensidad muy alta y hacer más. Pienso que puede ser aquí porque tiene cualidades. Tiene una moto, una velocidad increíble.

Yunus Musah

"Cuando llegué me llamaron 20 clubes preguntando por Musah. Tiene mucha cualidad, es conocido en el mundo, tiene un valor muy alto, pero creo que para él es mejor que esté aquí. Pero muchos equipos en el mundo lo quieren. Me gusta su humildad, le gusta trabajar y esto para un chaval joven es muy importante. Fuerza y técnica tiene, pero tiene que continuar y jugar seguido 40 o 50 partidos no uno o dos".

Viaje a Singapur

"Hablo con Layhoon aquí, para hablar con Peter después del partido con Celta tengo tres días libres y voy a Singapur a hablar con Lim. No le gusta hablar con el móvil y me voy a Singapur, para mí es un honor. Mi mujer no está contenta pero tengo que ir".