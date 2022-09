Gattuso: "Era impensable jugar así con solo dos meses aquí"

LEER MÁS El Valencia se da un festín en Mestalla

No cabe duda que Gattuso ha conectado con la afición del Valencia. El buen juego de su equipo se ha visto traducido no solo en una victoria sino además en una goleada. Para el italiano "el objetivo de este equipo es ir partido a partido. Me gustaría llegar al octavo puesto, al séptimo puesto. Pero el equipo todavía no está. Ahora semana tras semana mejorará la mentalidad y la calidad de juego. Después cuando se pierde un partido no todo es un desastre. Creo que es un equipo joven con calidad. Por como estamos jugando, si seguimos trabajando así. Era imposible para mí que en 2 meses pudiéramos jugar así. Estoy muy contento. No tenemos que hacer como Calimero. No somos guapos, somos feos pero tenemos que trabajar igual".

Alto nivel de exigencia

Y tampoco cabe duda de su exigencia ya que aún firmando un gran partido asegura que "estoy un poco enfadado. Creo que por como hemos jugado hemos encajado un gol que era evitable. Luego hemos hecho varios pases malos. La cartulina roja a Ilaix. Tenemos que jugar siempre con concentración 100 minutos. Yo perdí una final contra el Liverpool y miraba a la Virgen María. Hay que respetar al fútbol y darlo todo. Mi equipo se entrena siempre a full y estoy muy contento por como hemos jugado. Ahora vamos a descansar y después vamos a preparar el partido contra el Rayo, que tendremos que correr mucho porque será un partido difícil".

Estoy un poco enfadado, Tenemos que jugar con concentración 100 minutos

Tal vez por eso lanzaba un pequeño mensaje a Samu Castillejo al que durante el encuentro le ha dado una colleja. "Ese soy yo. En el fútbol hay que respetar, hay que jugar serio, y creo que ha habido un momento que estaba jugando por el cine. Yo miro el fútbol de esta manera, porque para mí es algo muy serio".

Negatividad en el ambiente

Asegura Gattuso que percibe cierto clima de negatividad en el ambiente. "ayer decíais que el equipo solo había marcado un gol. Cuando miro a mi equipo y veo que es el cuarto equipo con más posesión, que siempre juega en los últimos metros, me parecen datos muy importantes. Hay que jugar con calidad y creo que solo tenemos que mejorar. No estoy preocupado. Vosotros y yo tenemos que hablar para ayudar al equipo. Veo mucha negatividad. Cuando se pierde, negatividad. Este es un equipo joven que tiene que mejorar día tras día. Si todo el día escuchan que no está bien, que no pueden jugar en Mestalla, no vamos a ayudar a estos chicos. Sé que este es un equipo histórico, pero ahora es otra época. Tenemos que trabajar con jugadores jóvenes. Cuando se pierde no toca decir que no funciona nada. Tenemos que ayudar todos. También el Club. Juntos se puede hacer una cosa importante".

Veo mucha negatividad en el ambiente cuando se pierde

Y añadía que "antes del partido les he dicho que aquí siempre parece que todo es un desastre. Tenemos que jugar. Jugar aquí es difícil. Hoy todos los jugadores miran internet y leen lo que se escribe de ellos. Cuando yo tenía 25 años dejé de leer. Antes veía que me criticaban y me mataba. Luego dejé de mirar. Ahora tampoco miro, pero los chavales están todo el día mirando. Un jugador sabe si juega bien o mal. Con vosotros tenemos que ir juntos. Porque este jugador tiene necesidad de esto".

El protagonismo de Toni Lato

El primer gol del partido, un golazo, ha sido obra de Toni Lato que estrenaba capitanía sobre el césped tras el adiós de Soler. Gattuso solo tenía buenas palabras para el canterano. "tengo una fortuna de tener un chico como Toni. Y muchos más. Es increíble. He hablado mucho con Toni porque cuando vi sus datos siempre estaba lesionado. He trabajado con él y me ha hecho caso. Tiene un problema porque en todos los entrenamientos va a full y no se puede. No se sabe controlar y es normal que se lesione. Es importante explicar la importancia de las cargas. Es un chaval increíble y con humildad. Es el hombre ideal para mi hija, pero es muy joven, solo tiene 18 años":

A muerte con sus futbolistas

Si en la previa manifestaba que "esta plantilla es la mejor del mundo", hoy tras la victoria ha querido ir más allá en la defensa de sus futbolistas. "Cuando se pierde un partido la culpa es mía. Soy un entrenador de mierda y no entiendo nada. Es mi estilo. Yo quiero proteger a mi equipo. Cuando veo que mi equipo no se entrena y no es profesional, tranquilo porque hablaré de manera diferente. Pero cuando veo como trabaja, con jugadores que llevan mucho tiempo y siempre hablan positivo, es imposible para mí hablar de manera negativa. Es normal. Se puede perder. Cuando veo a los chavales así, por como viven el vestuario y como viven en la Ciutat Esportiva voy a fuego con estos chavales", afirmaba.