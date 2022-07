Ferran Torres: "Claro que me gustaría jugar con Soler"

El ex valencianista Ferran Torres ha hablado en la presentación de su Campus en Foios. El futbolista del FC Barcelona reconocía sobre la posibilidad de jugar junto a Soler en el equipo culé que "son cosas que no se hablan. Es verdad que entra en el último año de contrato y ojalá pueda ayudar al Valencia que al igual que la mía, es su casa. Veremos a ver que pasa con él". Y añadía a la pregunta de si le gustaría jugar con él que "claro, es un jugador top, he jugado con él en la selección y está capacitado. Encajaría muy bien porque es un estilo muy parecido al de la selección con el toque, de tener el balón y encajaría muy bien".

Regresar al Valencia en un futuro

También ha vuelto a insistir en que le gustaría regresar en un futuro a Valencia. "Siempre lo he dicho, el Valencia me lo ha dado todo, es mi casa y en un futuro no descarto poder volver". Y sobre la posibilidad de jugar un día en el Nuevo Mestalla reconocía que "y tanto que me gustaría. Es verdad que lleva muchos años parado y ojalá puedan empezar a hacerlo. Me encantaría jugar allí y dar alegrías".

Los cambios en el Valencia y la llegada de Gattuso

Respecto a los cambios sufridos en el Valencia y la llegada del italiano Gattuso al banquillo, Ferran reconoce que "el Valencia es un gran club, si han decidido firmarlo (a Gattuso) es por algo, le va a dar un buen ambiente al equipo, va a ser bueno y espero que le vaya bien. Obviamente me gustaría ver al Valencia arriba porque para mi es todo, es mi casa, me lo ha dado todo y espero que le vaya mejor este año".