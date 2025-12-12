La EMT gastará 5,7 millones en cuatro años para mantener limpios sus autobuses

¿Alguna vez se ha preguntado cuánto le cuesta a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València limpiar cada noche sus autobuses por dentro, para que cada mañana los usuarios se los encuentren impecables? Pues nada menos que 1,4 millones de euros anuales. Ese es el importe por el que la compañía acaba de licitar este servicio, que es uno de los contratos más cuantiosos que oferta la empresa pública. El contrato entrará en vigor en febrero del año que viene, que es cuando expira el actual.

El nuevo contrato será para un período de 3 años -prorrogable por uno más- y se la licitado por un importe total de 5,7 millones de euros. La flota de autobuses de la EMT de València es de casi 500 vehículos. De acuerdo con el expediente de licitación consultado por Onda Cero, la empresa adjudicataria deberá limpiar interiormente cada noche aquellos que hayan operado el día anterior o que vayan a hacerlo durante la siguiente jornada. El servicio incluye trabajos como el barrido del suelo, la desinfección, o la limpieza de cristales.

Estas labores se desarrollan entre las 22,00 y las 6,00 horas en los dos depósitos de autobuses que tiene la EMT: las cocheras de San Isidro y el Depósito Norte situado en la calle Fausto Elio, junto al Campus de Vera de la Universitat Politécnica de València (UPV). La empresa que se adjudique el nuevo contrato deberá subrogar a los trabajadores de la concesionaria actual de este servicio, que son un total de 47.