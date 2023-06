El Consell saliente responde al acuerdo PP-Vox con una declaración contra el "negacionismo de la violencia machista"

"La Comunitat Valenciana no pot convertir-se en una terra franca per al masclisme. La Comunitat Valenciana ha de seguir sent una terra de drets, respecte i igualtat". Así acaba la declaración institucional que ha aprobado este viernes el Consell en funciones y que responde al acuerdo de gobierno anunciado por Vox y el PP, que se refiere al maltrato como "violencia intrafamiliar".

La declaración la ha dado a conocer, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la vicepresidenta y portavoz del gobierno autonómico en funciones, Aitana Mas, que ha calificado de "inadmisible" el "negacionismo" de la violencia machista.

"No podemos desproteger a las mujeres que sufren la violencia machista", dice el texto, antes de recordar a las "1.206 mujeres asesinadas en España en 20 años; las 149 mujeres asesinadas en la Comunitat Valenciana ese mismo periodo y las más de 7.000 denuncias por violencia de género en los juzgados valencianos".

El PP defiende "dos realidades distintas"

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que el Partido Popular "tiene clarísimo que una cosa es la violencia intrafamiliar y otra cosa es la violencia machista": "Son dos realidades que existen desgraciadamente en nuestra sociedad y tenemos que terminar con las dos".

Fúnez, en una entrevista en TVE, ha afirmado que en los dos casos "se generan situaciones de una dureza terrible y es importante terminar con esas realidades".

Por su parte, el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha asegurado que el compromiso de su partido contra la violencia de género es "firme" e "incuestionable": "Quienes como PSOE y Compromís excarcelan a violadores, en lugar de dar lecciones, deben pedir perdón a las mujeres", ha aseverado.