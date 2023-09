Carlos Alcaraz no estará en Valencia en la Copa Davis

Carlos Alcaraz no estará en Valencia con el equipo español para disputar la Copa Davis. El murciano es baja de última hora tras caer eliminado la pasada madrugada en las semifinales del US Open ante Daniil Medvedev y no poder revalidar el título de campeón.

El pasado año Alcaraz se proclamaba vencedor del US Open y estrenó su título de número uno del mundo en Valencia en la disputa de la Copa Davis. Pero este año no. El tenista español se toma un descanso tras cortar su racha de doce partidos imbatidos con la derrota ante el ruso.

La RFET ha confirmado que Albert Ramos será su sustituto. Ramos ya estuvo convocado en la Final 8 del pasado año en Málaga. Este 2023 ha sido finalista en Gstaad y semifinalista en Córdoba, además de alcanzar los cuartos de final en Río de Janeiro y en el ATP Challenger de Parma. En Copa Davis ha disputado cinco eliminatorias con un bagaje de seis victorias y dos únicas derrotas.