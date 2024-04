La Cámara de Comercio de València avala la ampliación del Aeropuerto de Manises

La Cámara de Comercio de València avala uno de los mensajes en los que viene insistiendo la Generalitat durante las últimas semanas: "El Aeropuerto de València está saturado". La entidad ha presentado un estudio con el que consideran necesario ampliar las actuales infraestructuras aeroportuarias valencianas. De no hacerlo, la Cámara de Comercio de València alerta de efectos negativos no solo sobre el sector turístico sino también sobre el tejido económico e industrial de la Comunitat Valenciana.

"En estos momentos, València y provincia, no solamente en cuanto a turismo pero también la industria de la economía digital, están trayendo a muchas personas que necesitan de muy buenas conexiones", explica el presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata. "Esa es la clave del estudio y, por eso, su presentación", concluye Morata en declaraciones a los medios de comunicación.

Aeropuerto de València: Los datos

La capacidad actual del Aeropuerto de València es de 10,5M viajeros anuales. La previsión para 2024 es llegar a los 17M y, de cara a próximos años, superar los 20M de pasajeros anuales. Una serie de datos que, para el president de la Generalitat, Carlos Mazón, avalan la ampliación en la misma línea "que el Puerto de València".

"Donde no vamos a estar es donde han estado otros: en el terreno del conformismo, en el terreno de bajar los brazos, de la docilidad, de ser mudos, de callarnos... Porque no va a ser así", reivindica el jefe del Consell. "Yo me siento muy orgulloso de haber conseguido, en muy pocos meses, la histórica reivindicación que otros no fueron capaces de conseguir, que es conseguir que el Gobierno de España nos autorizara la ampliación del Puerto de València", añade Mazón en declaraciones a los medios de comunicación.

Aeropuerto de València: Críticas a su ampliación

La ampliación del Aeropuerto de València tiene ya, eso sí, sus primeros detractores: los ayuntamientos de Manises, Quart de Poblet y Xirivella, que rechazan esta actuación por su impacto sobre sus respectivos vecinos. El president de la Generalitat asegura compartir esas dudas aunque pasa la pelota a AENA porque, dice Mazón, "el Gobierno debe encontrar una solución".

"Comprendo las dudas que puedan tener. Por eso, lo que digo es que se disipen lo antes posible pero quien tiene la competencia de hacer el borrador del estudio y cómo impactaría y cómo podría minimizarse su impacto de todo tipo es AENA. Lo que pido al Gobierno de España es que asuma sus competencias como Gobierno de España", explica Carlos Mazón.

Aeropuerto de València: El Ayuntamiento secunda la ampliación

El Ayuntamiento de València y su alcaldesa, María José Catalá, se suman a la petición de la Generalitat, del empresariado y del sector turístico de demandar una ampliación del Aeropuerto de València. "Es una evidencia que, en este contexto, tenemos que analizar, valorar y reivindicar al Gobierno de España la mejora de las infraestructuras en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la ciudad de València", afirma María José Catalá.

"Estamos hablando de mejoras que, desde luego, tienen que ir produciéndose y no en un dilatado periodo de tiempo porque la competitividad de nuestra economía está en juego", concluye la alcaldesa de València en declaraciones a los medios de comunicación.