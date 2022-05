Anil culpa a Marcelino y Mateu de la marcha de Ferran Torres

En los nuevos audios publicados por el periódico Superdeporte, Anil Murthy echa la culpa a Marcelino y Mateu Alemany de la marcha de Ferran Torres. El futbolista fue vendido al Manchester City en el verano de 2020 a cambio de 25 millones de euros más 12 en variables. El presidente del Valencia afirma "Ferran Torres... ¿por qué se fue? Por Marcelino y Mateu". Y añade " ¿Pero quién habla de Jorge Sáenz? ¿Sabes quién es? Compramos 50 por ciento, dos millones. Manu Vallejo, Sobrino, cómo se llama este... Jason. Pero esto no sale en la prensa porque él sabe cómo manejar. Al final yo tengo que pagar los salarios. Yo estoy aquí, no me muevo. Yo estoy en Mestalla cuando la gente chilla. Es fácil gastar dinero de los otros y el olvidar el dinero perdido".

Hay que recordar que Ferran Torres fue vendido un año después de que ni Mateu ni Marcelino estuvieran ya en el Valencia CF.

La figura de Mateu Alemany

Sobre el ex director general del Valencia, ahora en las filas del FC Barcelona, todo son buenas palabras. "El error de Mateu fue ir con Marcelino y no con el club. Con la salida de Marcelino no podía seguir porque su proyecto era Marcelino, pero su proyecto costaba 200 millones y nosotros (se ríe)". Y añade que "me encantan los managers que siempre quieren dinero. Es un muy buen manager, conoce el fútbol muy bien y yo tenía una vida mejor. Yo sufro más que el resto por la salida de Mateu".

Con el Valencia ofreciendo a Soler y Gayá al FC Barcelona y con Mateu Alemany en el conjunto catalán no sorprende que llegue a afirmar en estos audios que "Mateu Alemany, quiero ser su amigo porque tengo que hacer negocios con él. Él sabe como manejar la prensa".

La venta de Rodrigo Moreno

También se refiere Anil en estos audios a Rodrigo Moreno. Reconoce que antes de estar a punto de venderlo al Atlético de Madrid, habló con el FC Barcelona. "Fui a Barcelona para vender a Rodrigo Moreno. Quería comprar antes el Atlético de Madrid y luego el Barcelona. 63 millones de euros". Y explica porqué no se hizo la operación, "el padre de Rodrigo quería cobrar dos millones de euros en comisiones. Voy con Ramón Planes, Óscar Grau, Abidal, exdirector general, y me dicen: 'bueno, podemos comprar por 63 sin problema, vamos a pagar los 2 al padre de Rodrigo este año y 63 para nosotros. Este año solo 30 millones por el Fair Play y sacamos el año siguiente y ya está. Sí, ¿pero vais a estar el año siguiente? Porque si no están, mi nombre está ahí con Bartomeu, expresidente, y voy a Picassent".

La llegada de Javi Gracia

Sobre el ex técnico Javi Gracia afirma Anil que "sale y dice que este equipo no vale. El vestuario dice: 'no tengo ninguna exigencia'. Ninguna exigencia. Si mi entrenador dice que con este equipo no va a llegar a ningún sitio, cobro lo mismo y al final la culpa es del club. Los entrenadores tienen que entrar con ilusión". Y añade que "viene Javi Gracia que dice (se ríe) que le falta un centrocampista... y tiene un buen equipo". Ese mismo verano el Valencia 'regaló' a Coquelin y Parejo al Villarreal y vendió a Rodrigo Moreno al Leeds.