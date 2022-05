Anil califica a Lim como un "aficionado"

Nuevos audios de Anil Murthy de esa comida que tuvo lugar el pasado 27 de abril en un restaurante valenciano con cinco empresarios. Esta vez el presidente del Valencia habla del modo de actuar de Peter Lim y de cuál es su relación con el máximo accionista del Valencia.

Anil dice que Lim es un aficionado

Dice Anil Murthy que "tenemos el plan muy claro para aguantar y limpiar. Estamos limpiando. Este año... Peter Lim es un aficionado. Ese es mi problema. Es un aficionado. Yo quería vender a Guedes, Maxi... él me dijo que no". Y añade "cuando perdimos el otro día... (en referencia a la final de Copa de la cartuja) No tengo ningún mensaje de Peter Lim. Es un aficionado".

Estas declaraciones pueden tener varias interpretaciones y todo dependerá de cómo le lleguen a Lim en Singapur. Se pueden interpretar de manera negativa como una crítica a la falta de profesionalidad de Lim a la hora de manejar al Valencia o como algo positivo en el sentido de que ese sentimiento de aficionado le ha llevado a no vender a las estrellas del equipo porque quiere ganar cosas con el Valencia.

"Que pague el puto chino"

Respecto a las inyecciones de capital que ha tenido que hacer Peter Lim, el presidente del Valencia comenta en estos audios que "todo el mundo quiere estar con él para gastar su dinero, 'que pague el puto chino' dicen [en referencia a Lim]. Eso va diciendo Sandra Gómez [vicealcaldesa de la ciudad], con el campo, en privado. El concepto en general es gastar el dinero de Lim. Todo el mundo del fútbol que tú conoces que tiene dinero, entonces vamos a gastarlo. Es lo que hemos vivido ahora aquí. Todo el mundo quiere gastar su dinero. En Singapur tenemos una filosofía de aguantar los problemas inmediatos, sobrevivir y preparar el futuro. Y desde que estamos aquí, no estamos haciendo esto. Estamos poniendo dinero en entrenadores, directores deportivos, que no está funcionando y pidiendo dinero a Peter para todo. Tenemos que limpiar nuestra situación financiera ya, y poner un poco de este dinero para preparar el futuro. Si no lo limpias, siempre vamos a tener un problema, nunca vamos a salir".

"Liverpool es una ciudad de mierda"

Anil Murthy se queja de que los políticos no hacen lo suficiente por expandir la marca del Valencia CF. Y pone la comparación con Liverpool. De la ciudad y el equipo inglés dice que "Liverpool es una ciudad de mierda pero Liverpool como club empezó hace 20 años a internacionalizarse para tener un presupuesto y lleva 1.000 millones en total, todos los ingresos de camisetas que venden... Si tú vas a Liverpool y vienes a Valencia hay una diferencia, incluso en las calles de la ciudad, la industria que existe, pero el club, es un club que es local de allí, tiene su afición, tiene sus peñas, pero es muy internacional. Newcastle es una ciudad de mierda pero un club que a nivel de patrocinio..."

El presidente del Valencia muestra un desconocimiento total de la historia del Liverpool. Hace 17 años ganaba la Champions en una final espectacular en Estambul. Pero por aquel entonces... ya llevaban 4 en sus vitrinas.