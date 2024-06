AEMET hace balance de la primavera y anuncia un verano seco y cálido en la Comunitat

Este jueves a las 22:51 horas dará comienzo el verano y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha hecho balance de esta primavera, que ha sido muy cálida y muy seca en la Comunitat Valenciana.

Concretamente ha sido la cuarta más cálida desde 1950 y la segunda más seca en lo que llevamos de siglo.

Según el Delegado de AEMET en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, estos datos no ayudan a mejorar la situación en la Comunitat en un inicio de año hidrológico de récord en cuanto a la falta de lluvias. En gran parte de la Comunitat ha llovido por debajo del 50% de lo habitual, incluso hay zonas donde no ha llovido ni un 25% de lo normal. En algunas zonas de costa, desde el 1 de Octubre, no se han llegado a acumular ni 100 L/m2.

En cuanto a las previsiones para este verano, anuncian que de nuevo se espera que sea más cálido y más seco del habitual en una estación que por sí misma ya es seca.