Acuerdo: 21 de las 23 jugadoras convocadas se quedan con España

LEER MÁS Las futbolistas negocian abandonar la concentración sin recibir sanción alguna

El día ha sido largo en Oliva donde se ha concentrado la selección española de fútbol femenino antes de afrontar los encuentros de la UEFA Nations League. Finalmente, y tras una maratoniana reunión entre las jugadoras, la RFEF y el CSD, que finalizaba casi a las cinco de la madrugada se ha llegado a un acuerdo para que 21 de las 23 jugadoras convocadas se queden con la selección española.

Lo confirmaba Víctor Francos, presidente del CSD: "21 van a ir a Suecia. Nos lo acaban de comunicar las jugadoras y yo les agradezco el gesto. Me parece que les honra. También quiero ser contundente en una cosa, Hay dos jugadoras que no se sienten con ánimo y quiero que haya el mismo respeto por unas y por otras. Tenemos un equipo que es campeón del mundo y tenemos que tener respeto por el conjunto de las jugadoras de nuestro país". No habrá ningún tipo de sanción para las dos futbolistas que abandonarán la concentración.

Además Francos confirmaba el resto de acuerdos a los que se ha llegado con las futbolistas. Estos acuerdos se sustentan en el desarrollo de la Ley del Deporte para seguir avanzando en la igualdad salarial, la creación de una comisión mixta entre CSD, RFEF y cambios inmediatos en la RFEF. "Hemos acordado crear una comisión mixta para evaluar los acuerdos a los que hemos llegado. La RFEF se ha comprometido a realizar cambios inmediatos", manifestaba. Esos cambios se comunicarán oficialmente a lo largo de la mañana.

Por su parte Rafael del Amo, responsable del equipo femenino confirmaba la continuidad de Montse Tomé al frente de la selección. "No han pedido echar a Montse Tomé", aseguraba.