La familia de la joven en coma en Tailandia: A contrarreloj y sin noticias del Gobierno

La familia de la joven valenciana hospitalizada en Tailandia y en estado de coma inducido tras haber sufrido un grave accidente de moto en aquel país sigue gestionando la forma de hacer que pueda regresar a España en un avión medicalizado en un momento en el que asegura ir "a contrarreloj" y "sin noticias" del Gobierno.

Así lo ha asegurado este lunes Diego Agudo, hermano de Ángela, quien ha explicado que la joven, ingresada desde el pasado 6 de octubre, sigue en coma y, aunque la inflamación cerebral va disminuyendo lentamente, los médicos les han advertido de que es una recuperación muy lenta y que "depende de ella despertar y reaccionar. Estamos a la espera".

"Su cuerpo es el que manda y decidirá si despierta o no. Sabemos que es fuerte y lo que nos da fuerza es que en todo momento ha estado estable, no ha tenido ninguna crisis, que es muy importante", ha añadido el hermano de la joven de 24 años vecina de Godelleta, un municipio de 4.400 habitantes ubicado a 29 kilómetros de la capital valenciana.

Gestiones para su traslado a España

Respecto al traslado de la joven a España, Diego ha explicado que están haciendo gestiones para determinar qué tipo de avión cubriría las necesidades para que su hermana pudiera viajar en condiciones y acompañada de los médicos o enfermeras que precisara para sus cuidados y cuánto cuesta.

"Estamos hablando de un presupuesto máximo de 295.000 euros aproximadamente", ha señalado para añadir que gracias a la solidaridad de los ciudadanos han podido recaudar en pocos días los 300.000 euros que se habían marcado en un micromecenazgo que creó un familiar para afrontar los gastos hospitalarios y el traslado a España.

Además, ha explicado que creó una cuenta bancaria a la que han hecho donaciones miembros de su familia, amigos, y gente del pueblo, "gente más allegada que nos ha ayudado. De ahí voy a empezar a pagar también los gastos hospitalarios", ya que ha finalizado la cobertura del seguro contratado para el viaje, de 75.000 euros, y cada día de hospitalización cuesta unos 5.000 euros, según ha detallado.

Tras recordar que tendrán que tributar a Hacienda tanto por el dinero recaudado en el micromecenazgo como en la cuenta bancaria, ha indicado que no saben si dispondrán de esas cantidades al cien por cien o aún necesitarán más dinero.

"Desde el primer día he sido transparente y he dicho que tenía la cuenta bancaria y el crowfunding que se hizo a posteriori. Si por lo que sea sobra dinero, porque al final el Gobierno nos da la ayuda, voy a donarlo, no me voy a quedar nada ni a lucrarme de eso, y lo haremos todo transparente, legal, con papeles sobre la mesa", ha afirmado.

Ahora "estamos a contrarreloj y el Gobierno no dice nada, solo que los papeles están sobre la mesa", ha señalado Diego, quien ha destacado que en Tailandia cuentan con el apoyo de la Embajada pero, ha lamentado, "de momento no tenemos nada por parte del Gobierno. Me siendo decepcionado".

"Por mucho que digan que has ido de viaje por tu cuenta y riesgo, nadie piensa que va a suceder algo así. Si no, ninguna saldríamos de nuestra casa", asegura Diego, que señala que su hermana es "una persona joven, su pasión es viajar y se gastaba en esos sus ahorros".