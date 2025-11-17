CV Melilla asalta Nou Moles y vence al Léleman Conqueridor

El CV Melilla asaltó este sábado Nou Moles con victoria por 2-3 (25-20/22-25/25-21/15-25/13-15). Un partido que fue por momentos, con un Léleman Conqueridor arrollador en el primer y tercer set, pero con los visitantes replicando en el segundo y cuarto. Los de Zanini se llevan un punto que sabe a poco después de lo demostrado en muchos tramos del partido.

Los de Zanini no estaban dispuestos a perder la estela de los primeros clasificados y saltaron a pista con la intención de no sufrir apuros. En el primer set cumplieron con el objetivo en un auténtico recital de Manu Furtado. El central comenzó haciendo daño con sus bloqueos, remates e incluso desde el saque. Los visitantes no tardaron en gastar el primer tiempo muerto de la tarde con la racha de los valencianos. La pausa sirvió para que el conjunto melillense se recompusiera, pero de forma momentánea.

La exhibición al saque de Javi Monfort con un Pernambuco resolutivo aumentaba la distancia al 18-12. Los valencianos estaban disfrutando y Aharón se lanzaba para salvar una bola imposible ralentizando prácticamente el tiempo para llegar. Kayque remataba el esfuerzo del líbero y Manu Furado volvía a tirar del equipo para cerrar la primera por 25-20.

El partido no iba a ser tan cómodo para los locales que se encontraron con la reacción del conjunto melillense. A pesar de ponerse por delante 5-2 y continuar con las buenas sensaciones, los visitantes iban a ponerse por primera vez por delante en el marcador (9-10). CV Melilla cogía las riendas del partido en ese tramo intermedio del set pero Rubén López con varios bloqueos le daban de nuevo la ventaja a los valencianos (17-16). Pero el set no tenía un claro dominador y los de Abdelkader Salim iban a conceder muy poco en la resolución de una manga que terminaron cerrando por (22-25).

Ya habían avisado los visitantes pero Léleman Conqueridor recuperó una gran versión con un tercer set que quedó maquillado en el último tramo. Rubén López anotaba los primeros puntos y volvía a la superioridad del primer set. La diferencia de 6 puntos se iba diluyendo por momentos pero con todo controlado por parte del conjunto local. Los valencianos supieron jugar con la ventaja para pasar sin complicaciones a un cuarto set que fue una auténtica pesadilla.

El CV Melilla se adueñó de todo el set con una superioridad atronadora. Todas las variantes de Abdelkader Salim funcionaron y la defensa visitante era infranqueable. La tendencia del partido se había invertido y eso se reflejaba en las caras. Léleman Conqueridor estaba cediendo un nuevo set que le haría irse al tie-break. De la mano de Malaber y Thim, se imponía CV Melilla en un cuarto set incontestable (15-25).

El tie-break tuvo un buen inicio del Léleman Conqueridor pero rápidamente volvieron los visitantes en ponerse por delante. Los locales iban arrastrando todavía la losa del cuarto set que hizo mella en el equipo. La diferencia de dos puntos era complicada de recuperar y cuando el equipo conseguía cogerse, CV Melilla respondía sin miedo para terminar llevándose la victoria de Nou Moles.