Mazón pide "unidad" y reivindica una "solución satisfactoria" para financiación e inversiones

El President de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido hoy, en el discurso institucional con motivo del 9 d'Octubre, "unidad" a los valencianos para reivindicar una "solución satisfactoria" al "déficit de financiación" que sufre la Comunitat Valenciana, así como una respuesta en materia de inversiones que sea "acorde al peso y proyección de la economía valenciana".

En su intervención, en la que ha alternado el valenciano y castellano, ha defendido la necesidad de "sentido de Estado" para "fijar y priorizar infraestructuras estratégicas" como, entre otras, el Puerto de València, que ha remarcado que "no es un capricho autonómico, sino una necesidad de toda España". También ha reclamado el "corredor mediterráneo, del que ha dicho "no es solo una cuestión de los valencianos".

En la misma línea, ha reclamado una respuesta "sensata y sostenible al "problema del agua en provincias como Alicante, que aplique los principios constitucionales de justicia distributiva y solidaridad entre regiones", así como "una respuesta para la industria", entre la que ha destacado "la cerámica, especialmente desatendida a pesar de su contribución estratégica a la riqueza común". "Ninguna de estas grandes materias son cuestión de dinero o de recursos, aunque lo sean. Son cuestión de personas", insistió.

Ha subrayado el 'president' que esta reclamación de más recursos "no empieza y termina en una cuenta de debes y haberes", puesto que "distribuir recursos es distribuir oportunidades, y detrás de cada oportunidad hay una persona". Mazón también ha señalado que este Día de la Comunitat Valenciana la Generalitat tiene como objetivo "cumplir con expectativas igualmente legítimas". Entre ellas, las de una sanidad pública que "merece ser dignificada"; las de unos sanitarios que merecen "atención y reconocimiento"; las de unos servicios sociales que deben ser "dignos”; las de las personas mayores y vulnerables; las de quienes "llevan años esperando una política de vivienda"; las de una educación "de futuro"; y las de los jóvenes, que esperan "algo más que palabras".

"Nuestra diversidad es rica y variada"

El President ha manifestado que no "hay dueños de la pluralidad territorial valenciana". "Es la Comunitat Valenciana tal cual es. No la que algunos quieren que sea. No un relato interesado y deformado para que parezca lo que no es y se imponga una caricatura que, en realidad, jamás existió. "Esa tentación totalitaria de definir cómo son las sociedades y cómo tienen que pensar y comportarse" que no ha desaparecido en nuestros días", ha insistido.

Mazón también ha recordado la diversidad de la tierra valenciana y ha señalado que "es 9 d'Octubre en Alicante y Alcoi, en Gandia o Ademuz y en Vinaròs y Almedíjar. Es el día de nuestra gran fiesta, la de todos los valencianos. La fiesta de una Comunitat grande, abierta, hospitalaria, donde caben todos los que quieran sentirse en casa".

El 'president' ha incluído en su discurso una referencia el escritor alicantino Azorín: "Valencia ha sido fecunda en la universalidad humana. En todos los lugares del planeta, por dondequiera que caminemos, encontraremos hermanos nuestros en el trabajo, puesto que todos los que trabajan, y sufren, y alientan por un ideal de Justicia y de Progreso, son nuestros hermanos". Y en homenaje a uno de los premiados, Nino Bravo, Mazón ha cerrado su primer discurso con la letra de la canción "Libre": "Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Feliç Nou d'Octubre", ha cerrado.