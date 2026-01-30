Maratón Valencia se une con la UPV para impulsar el atletismo en la ciudad

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, a través de su organizador la SD Correcaminos, y la Universitat Politècnica de València (UPV) han firmado un convenio de colaboración para fomentar la práctica del atletismo tanto en la comunidad universitaria como en la ciudad de Valencia.

El acuerdo permitirá el uso compartido de la pista de atletismo de la UPV, asegurando su acceso a todos los clubes de atletismo valencianos y atletas federados. La colaboración contempla la realización de actividades formativas, competiciones y programas de captación de talento, así como la promoción de la práctica deportiva entre el estudiantado y la ciudadanía.

El Maratón Valencia contribuirá con 120.000 euros a la remodelación de la pista de atletismo, destinada a adecuarla a todas las modalidades atléticas –excepto lanzamientos, ya que hay un uso compartido de la pradera con otros deportes– y a dotar a las instalaciones de equipamiento de musculación y precalentamiento. Las obras finalizarán previsiblemente antes del segundo trimestre de 2026, tras lo cual la pista será homologada y estará disponible para su uso.

El rector de la UPV, José Capilla, ha destacado que “este convenio refuerza nuestro compromiso con la educación y el deporte, generando nuevas oportunidades para que el estudiantado, los deportistas y los clubes valencianos desarrollen su talento y su rendimiento”.

Por su parte, la SDC aportará su experiencia técnica y organizativa para garantizar un uso óptimo de las instalaciones y coordinará junto a la Fundación Deportiva Municipal los accesos y las normas de utilización de la pista. Además, se creará una comisión de seguimiento paritaria, integrada por representantes de ambas entidades, para supervisar la ejecución del convenio y la organización de las actividades previstas.

“Es un orgullo para nosotros poder devolver a los corredores valencianos y a los vecinos de la ciudad lo que aportan a nuestras carreras ayudando a que tengamos otra pista de atletismo de uso público en la ciudad, descongestionando el Tramo III”, señala Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos. El dinero para la remodelación de las pistas procede de los excedentes de la edición de 2025 del Maratón Valencia.