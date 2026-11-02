Manu Sánchez, entre algodones para tratar de llegar al partido ante el Celta de Vigo

El defensa del Levante Manu Sánchez sufre una lesión leve en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha y su concurso el próximo domingo ante el Celta en Vigo es una incógnita.

El lateral izquierdo fue sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias que le impidieron estar disponible en el encuentro disputado del pasado sábado ante el Atlético de Madrid, informó el club en un comunicado.

El entrenador del Levante, Luís Castro, ya adelantó tras el partido ante el Atlético que pese a no ser una lesión importante la presencia de Manu Sánchez en Balaídos es muy dudosa.

Manu Sánchez, que había sido titular en todos los partidos hasta el del sábado, pertenece al Celta de Vigo y por segunda temporada seguida juega cedido en el Levante.