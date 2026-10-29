El Madrid, tres rivales de la zona baja y el Tavernes, los enfrentamientos del Valencia en noviembre

El Valencia afrontará un mes de noviembre un calendario con cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Copa del Rey, en el que se enfrentará al Real Madrid y a tres rivales de la zona baja de la clasificación como Elche, Rayo Vallecano y Osasuna, además de disputar el encuentro aplazado de la primera ronda copera ante el Tavernes de la Valldigna.

El mexicano Javier Aguirre tratará de mejorar la situación del Valencia en la Liga, donde es penúltimo con seis puntos. Desde su llegada, el equipo ha empatado contra el Racing de Santander y Athletic y ha perdido contra el Villarreal.

Para ello, se enfrentará a un rival de la zona alta como el Real Madrid que, antes de que empiece noviembre, es tercero con 24 puntos, mientras que Osasuna duodécimo con once, el Elche es décimo quinto con 10 puntos y el Rayo Vallecano décimo sexto con nueve.

El Valencia abrirá el mes el domingo 1 de noviembre con la visita al Elche en el Martínez Valero, a las 18:30 horas y, la siguiente semana, el sábado 7, recibirá al Real Madrid en Mestalla a las 21:00 horas.

Tres días después, el martes 10, durante un nuevo parón por los partidos de las selecciones, el Valencia disputará el encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Tavernes, que se jugará en Mestalla a las 21:00 horas tras ser aplazado tras el choque entre dos trenes ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

Tras el partido copero, el conjunto valencianista retomará la competición liguera el sábado 21 de noviembre con una visita al Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas a las 16:15 horas y el calendario de noviembre se completará con el partido ante Osasuna en Mestalla, cuyo horario todavía está pendiente de confirmación.

De esta forma, el Valencia tendrá la oportunidad de buscar su primera victoria de la era de Javier Aguirre y la segunda en Liga para tratar de huir de la penúltima posición en la que se ha estancado ante tres equipos con los que la diferencia de puntos es pequeña, aunque también afrontará una exigente cita ante el Real Madrid y el compromiso copero frente al Tavernes.