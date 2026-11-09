Luis Castro: "Pudimos ganar con la última, pero no hubiera sido merecido"

El portugués Luis Castro, entrenador del Levante, destacó la “actitud” y el “corazón” de sus jugadores para sumar un punto frente al Celta en Balaídos.

“Es un punto bueno. Pudimos haber ganado el partido con la última, pero no hubiera sido merecido. A veces hay equipos que tienen esa suerte y también nos podía pasar a nosotros. El Celta ha sido mejor que nosotros. Por la actitud y el corazón de este equipo, creo que nos merecemos este punto”, indicó.

En rueda de prensa, el técnico luso reconoció que el rival estuvo “muy fino” con el balón y su equipo no ofreció su “mejor versión”, pese a que, a su juicio, “en la segunda parte mejoramos”.

“Creo que aún lo podíamos hacer mejor porque perdimos la tranquilidad con el balón en algunos momentos del partido. En la segunda parte cuando tuvimos más balón fue con los tres centrocampistas cerca de los centrales”, indicó Luis Castro, que se marcha contento al parón por estar fuera del descenso.

“Es mejor estar fuera que estar dentro, pero lo importante es dónde vas a estar al final. Las cuentas se hacen al final. Hemos jugado contra rivales de la parte de arriba, hemos ganado a Betis y Athletic, pero eso no quiere decir que vayamos a ganar a los equipos que ahora están más abajo. El equipo sigue creciendo, aunque hoy no hemos hecho nuestro mejor partido. Este año es muy importante para el club porque la próxima temporada podemos dar un paso adelante por el tema económico”, concluyó.