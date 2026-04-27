El Levante, sin Romero ni Tunde, a por la épica en Barcelona

El Espanyol y el Levante disputan este lunes (21:00 horas) en el RCDE Stadium un partido con urgencias muy marcadas para ambos equipos, debido a su dinámica y a su posición en la clasificación, que puede definir la realidad de los dos conjuntos en el tramo definitivo de la competición.

Los precedentes entre ambos conjuntos, si es que sirven de algo en una situación crítica para ambos, plantean un escenario equilibrado: en las últimas cinco visitas en LaLiga del Levante al feudo blanquiazul, el balance es de dos victorias para el anfitrión, una para el conjunto visitante y dos empates.

El Levante se presenta en el campo del Espanyol espoleado por sus dos últimas victorias consecutivas que le han dejado a tres puntos de la zona de permanencia. El cuadro valenciano cree más que nunca en la salvación, aunque ahora afronta dos encuentros seguidos fuera de su estadio.

Para este partido, el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con el delantero Iván Romero, autor de los dos goles del triunfo de su equipo ante el Sevilla FC el pasado jueves, y que se perderá por acumulación de amarillas el duelo.

Tampoco están disponibles el atacante Kareem Tunde, lesionado en el último partido y que sufre una rotura en el aductor largo izquierdo, y el defensa Unai Elgezabal, aquejado de unas molestias en la rodilla.

Pese al desgaste físico tras el esfuerzo del pasado jueves, Castro podría mantener un once muy parecido al que venció al Sevilla. Entrarán en el equipo Carlos Álvarez por Iván Romero y Víctor García ocupará el puesto de Tunde en el extremo derecho.

Además, el hondureño Arriaga también tiene alguna opción de regresar al once por el francés Raghouber en la medular. Espí volverá a ser la referencia de un Levante que busca su segunda victoria del año fuera de casa, ya que no gana desde que lo hiciera el 4 de enero en el campo del Sevilla.

Castro tendrá que recomponer el once

El entrenador del Levante, Luís Castro, negó este domingo que la mala racha con la que se presenta el Espanyol sea decisiva para el partido de este lunes en Cornellà y recordó que sus resultados no reflejan la realidad “de lo que juega”.

“Necesitamos puntos más que nada. La dinámica del Espanyol y sus resultados no son la verdad de lo que juega. Está jugando mejor que los resultados que está teniendo y si piensas que están mal vas a tener problemas. En el último partido tuvieron oportunidades de marcar, están peleando por los partidos, tienen calidad, juegan bien y tenemos que estar muy concentrados porque no hay partidos fáciles”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.

“Nosotros estábamos muy mal y peleábamos por todo, era imposible ganarnos si no venían al cien por ciento. Lo que miramos es al Espanyol y va a ser un partido difícil. La moral no debe estar en las nubes porque te puedes caer. El día que piensas que ya está, vas a caer”, añadió el preparador del Levante.

Castro recalcó que la racha de su adversario, que todavía no ha ganado en este 2026, “no te da ventaja” y recordó que están por detrás de ellos en la clasificación.