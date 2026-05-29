El Levante prevé cerrar el ejercicio 25-26 en positivo tras cinco años de pérdidas

El Levante tiene previsto cerrar en positivo el ejercicio económico 2025-26 después de haber dado pérdidas en los últimos cinco años, según anunció este viernes el presidente del club valenciano, Pablo Sánchez.

“Vamos a cerrar en positivo este ejercicio 25-26 y venimos de cinco años de pérdidas. Vamos a dar beneficios sin ventas (de jugadores)”, adelantó el presidente en una rueda de prensa celebrada en el estadio Ciutat de València.

“Mantenernos en Primera División nos da oxígeno. El club era solvente en Segunda División, pero estar en Primera nos da un balón de oxígeno para nuestros compromisos de pago y cumplir ese plan de reestructuración de pagos”, agregó el presidente del Levante.

Sánchez admitió que la permanencia les ayuda “a crecer” financieramente y que esperan llegar a la regla 1:1 en el 'fair play' financiero que establece LaLiga, aunque dejó abierta la posibilidad de que entre próximamente un inversor.

“Seguimos estudiando la posibilidad de tener un compañero de viaje. Queremos crecer y seguiremos estudiando esas vías de encontrar es compañero que sea ideal para el club”, puntualizó.

El presidente del Levante también adelantó que el próximo 4 de junio lanzarán la campaña de abonos, aunque será “atípica” porque no podrán ofrecer altas nuevas en el caso de que los 21.000 abonados que tienen ahora renueven su pase.

“Tenemos 21.000 socios, es la primera vez que conseguimos esta cifra. Este año no podemos abrir nuevas altas. Será una campaña basada en la fidelización y estoy seguro de que no habrá ninguno que quiera darse de baja después de la magnífica temporada que hemos pasado”, aseguró.

Además, el máximo mandatario del club valenciano adelantó que no van a vender la sección femenina, que este curso certificó el descenso de Primera División, y aseguró que trabajan ya para volver a la máxima categoría del fútbol nacional.

“El femenino no se vende. No vamos a vender. Hay gente interesada en la sección del club, en el fútbol femenino y nosotros estamos convencidos de que tenemos que apostar por él y no entra dentro de nuestras opciones vender la sección", indicó.