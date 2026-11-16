El Levante UD presentará a la junta de accionistas un ejercicio en positivo y la puesta en marcha de la ciudad deportiva de Nazaret

El director general, Carlos Ausell, y el director financiero, Juan Carlos Castaños, han detallado hoy las cuentas que se someterán a aprobación en la Junta General de Accionistas del próximo 15 de diciembre.

La entidad multiplica por cuatro su cifra de negocio hasta los 60,6 millones de euros y mejora su fondo de maniobra en 76 millones gracias a la homologación del Plan de Reestructuración, la permanencia en Primera División y el respaldo financiero de José Danvila.

El Levante UD consolida su hoja de ruta hacia la recuperación económica y la estabilidad financiera. Así lo han expuesto hoy el director general de la entidad, Carlos Ausell, y el director financiero, Juan Carlos Castaños, durante el encuentro informativo celebrado en la Sala de Juntas del Estadi Ciutat de València para desgranar las Cuentas Anuales Consolidadas de la temporada 2025/2026, que serán presentadas ante los accionistas en la Junta General convocada para el próximo 15 de diciembre.

En su intervención inicial, Carlos Ausell ha contextualizado la evolución experimentada por el club en los últimos ejercicios, subrayando que la estabilidad institucional ha sido determinante para avanzar con firmeza.

El director general ha destacado que la gestión actual se sustenta sobre tres pilares irrenunciables: solvencia, transparencia y control del gasto, claves que han permitido revertir una situación compleja y sentar las bases de un proyecto sostenible.

Vuelta a beneficios y multiplicación de ingresos

El Levante UD ha cerrado el ejercicio 2025/2026 con un beneficio neto de 4,6 millones de euros, dejando atrás tres temporadas consecutivas en negativo y revirtiendo las pérdidas registradas en la campaña 2024/2025.

Este giro financiero se apoya en tres factores fundamentales: el compromiso y esfuerzo financiero de José Danvila, la permanencia deportiva en Primera División —que ha asegurado los ingresos por derechos audiovisuales— y la ejecución del Plan de Reestructuración de deuda, que ha ordenado los calendarios de pago y eliminado la tensión financiera a corto plazo.

Ejes estratégicos de futuro

Para concluir la comparecencia, Carlos Ausell ha trazado las líneas maestras del proyecto deportivo e institucional a corto y medio plazo.

El director general ha situado como prioridades estratégicas el impulso a la cantera y el desarrollo de todo su potencial formativo, la ejecución de las obras de la nueva Ciudad Deportiva de Nazaret, proyecto al que se le quiere dar un impulso, el despliegue de una nueva estrategia comercial orientada a potenciar los ingresos recurrentes y la reforma y modernización del Estadi Ciutat de València como motor de generación de recursos y experiencia para los aficionados granotes.

De hecho, la intención del club es poder iniciar las obras a principios de 2027 para que la instalación se convierta cuanto antes en una fuente recurrente de ingresos que no dependan únicamente de los ingresos por derechos de TV.