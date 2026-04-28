El Levante, Joan Querol, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, Ricardo Ten y el Club Conqueridor, premios del Deporte Ciudad de València 2025

El Ayuntamiento de València ha aprobado las personas y entidades galardonadas con los Premios del Deporte Ciudad de València correspondientes a 2025.

Las personas y entidades galardonadas fueron acordadas entre las candidaturas presentadas por un jurado integrado por representantes municipales y provinciales y por clubes y entidades deportivas de la ciudad y presidido por la concejala de Deportes, Rocío Gil. Los Premios del Deporte Ciudad de València galardonan a los mejores deportistas y resultados conseguidos en el ámbito deportivo de la ciudad de València a lo largo de 2025.

Así, el premio al deportista más destacado de 2025 ha sido para el atleta Joan Querol Serrano y ex-aequo para las baloncestistas Vega Gimeno Martínez y Sandra Ygueravide Viana. En cuanto a los y las deportistas con discapacidad han sido galardonados el nadador y ciclista Ricardo Ten y la atleta Nagore Folgado García.

En cuanto a los clubes y equipos más destacados del año pasado, han sido premiados ex aequo el Levante Unión Deportiva SAD y el Club Deportivo ONCE València. Y en cuanto al hecho deportivo o mejor resultado a nivel internacional ha sido galardonado el Club Deportivo Conqueridor.

Por último, la trayectoria más destacada de 2025 ha sido la de la karateca Noli García Lasierra.