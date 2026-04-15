El Levante gana o empata si marca Espí, con ocho goles en seis partidos

El Levante ha sumado cuatro victorias y dos empates en los seis partidos de la presente temporada en los que ha marcado el delantero Carlos Espí, autor de hasta ocho goles en estos encuentros.

Espí marcó un gol en las victorias ante el Sevilla (0-3) y Getafe (1-0), hizo dos tantos en los triunfos frente al Deportivo Alavés (2-0) y Real Oviedo (4-2) y también anotó un tanto en los empates ante el Girona (1-1) y Rayo Vallecano (1-1).

De estos ocho goles marcados en 2026, que le convierten en el máximo goleador del Levante en LaLiga EA Sports, el delantero valenciano firmó seis en el Ciutat de València y solo dos, ante el Sevilla y el Rayo Vallecano, a domicilio.

Espí presenta, además, uno de los mejores promedios goleadores por minuto de LaLiga EA Sports, con un tanto por cada 93 minutos de juego, pues el atacante ha participado en 744 minutos en 18 encuentros.

Por delante del delantero del Levante solo están los jugadores Stuani, del Girona, y Óskarsson, de la Real Sociedad, con un gol cada 78 minutos, según el portal especializado ‘Transfermarkt’, pero en su caso apenas han anotado tres y cinco goles, respectivamente.

Además, con los ocho goles que lleva esta temporada Espí está a solo uno de meterse entre los veinte jugadores en la historia del Levante con más tantos anotados en Primera División.