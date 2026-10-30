Léleman Conqueridor visita al campeón en su segundo examen a domicilio

El Léleman Conqueridor Valencia afronta este fin de semana uno de los compromisos más exigentes de su inicio de temporada. El conjunto dirigido por Paulo Renan Bertassoni visitará al CV Guaguas, vigente campeón de la Superliga Masculina, en la tercera jornada del campeonato. Un partido que se disputará el sábado 31 de octubre a las 20:00 horas (horario peninsular) en el Gran Canaria Arena. El encuentro pondrá a prueba la evolución del equipo valenciano después de conseguir su primera victoria de la temporada ante el UC3M Voleibol Leganés.

El Conqueridor llegará a Gran Canaria después de imponerse por 3-0 (25-21, 25-16 y 25-21) al conjunto madrileño en su estreno como local. Una actuación que permitió dejar atrás la derrota de la primera jornada frente al CV Melilla y reencontrarse con las buenas sensaciones de la pretemporada. Los valencianos mostraron una mayor solidez colectiva, especialmente desde el saque y el bloqueo, y consiguieron dominar buena parte del encuentro para sumar sus primeros tres puntos.

El triunfo también sirvió para reforzar la confianza de una plantilla que ha incorporado varias piezas durante el verano y que continúa trabajando para alcanzar su mejor nivel competitivo. La aportación del capitán Javier Monfort en ataque, la capacidad de recepción de Mauro Zelayeta y la presencia de Gustavo Romaní en la red fueron algunos de los aspectos destacados de una victoria en la que Bertassoni hizo pocas rotaciones.

Un precedente en el Trofeo Ciutat de València

El enfrentamiento ante el CV Guaguas tendrá un antecedente especialmente cercano. Ambos equipos se midieron hace apenas unas semanas en el Trofeo Ciutat de València, disputado en Nou Moles durante la pretemporada, donde el Conqueridor consiguió imponerse al conjunto canario por segunda vez consecutiva. Y es que los valencianos ya asaltaron el Gran Canaria Arena en marzo de la temporada anterior, rompiendo dos años de imbatibilidad de los locales en su pista.

Aquella victoria permitió comprobar la capacidad del equipo para competir ante uno de los grandes referentes del voleibol nacional. Sin embargo, el escenario será muy diferente en esta ocasión. El Guaguas ejercerá de anfitrión con ganas de revancha y el encuentro llegará con los primeros puntos de la Superliga ya en juego El conjunto grancanario afronta la tercera jornada después de vencer por 1-3 al Cisneros La Laguna en el derbi canario. Un resultado que confirma la exigencia de un rival que parte nuevamente entre los principales aspirantes al título.

Mientras que para el Léleman Conqueridor, la visita supondrá una oportunidad de rehacerse también de la derrota a domicilio ante CV Melilla y medir su nivel frente al vigente campeón, así como comprobar si es capaz de trasladar fuera de casa la solidez mostrada el pasado fin de semana en Nou Moles.