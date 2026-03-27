Léleman Conqueridor y Unicaja Costa de Almería buscan rivales para el playoff

El Léleman Conqueridor Valencia afrontará este 28 de marzo el último partido de fase regular de Superliga contra Unicaja Costa de Almería. Lo hará en el Pabellón Moisés Ruiz a las 19:30 horas, como el resto de equipos. Una jornada unificada para definir los cruces decisivos de playoffs que arrancarán a partir del 11 de abril. Los almerienses, en octava posición con 23 puntos, tienen un pie y medio en la siguiente fase, pero no querrán dejarlo en manos de resultados externos.

La zona media de la tabla todavía mantiene la incertidumbre en la jornada 22. Cisneros La Laguna sumó tres puntos que le faltaban del partido aplazado y se hizo con la quinta plaza que regentaba el Conqueridor. Los tinerfeños se mantienen por delante con 32 puntos, los mismos que los valencianos, que se verían las caras actualmente contra CV Melilla. Los finalistas de la Copa del Rey serán terceros pase lo que pase, mientras que los campeones, Conectabalear CV Manacor, ocupan la cuarta posición y se garantizan tener ventaja de pista en los playoffs.

El liderato seguirá en el aire hasta la noche del sábado cuando CV Guaguas y Grupo Herce Soria cierren su enfrentamiento directo. Dos rivales rivales que podrían caerle tanto al Léleman Conqueridor como a los almerienses. El conjunto andaluz cierra la octava plaza del playoff con 23 puntos y no quiere sustos con Servigroup Playas de Benidorm (20) ni con UC3M Voleibol Leganés (20), que podrían dejarles fuera. Una situación similar a la que se vivió en Nou Moles en el último partido que daba acceso a la Copa del Rey y donde la derrota les privó del torneo del KO.

Por su parte, los valencianos dependen de sí mismos tanto para escalar como para mantener la sexta posición. No obstante, las miradas estarán puestas de reojo en lo que suceda entre Pamesa Teruel y Cisneros, que lucharán por posición y que podrían dejar al Conqueridor en una complicada séptima plaza. El Conqueridor se aferra a los brotes verdes que dejó la victoria ante CV Guaguas y en la pasada jornada ante los turolenses por 3-0 (25-18/29-27/25-16).

Dos resultados que han cambiado la cara a un equipo que ya cuenta con el mejor nivel de Rubén López y Manu Furtado tras sus respectivas lesiones, pero que tendrá que hacer frente a la baja de Javier Monfort.

Ante su ausencia, un Juanmi González que brilló con luz propia ante Pamesa Teruel con 18 puntos, siete de ellos con saques directos y dos fueron para finiquitar los sets. El onubense jugará contra su ex equipo, al que le hizo 17 puntos en el partido disputado en diciembre. Es el caso también de Paulo Renan, que jugó en Unicaja Costa de Almería la temporada pasada y que ahora lidera al equipo valenciano con sus colocaciones.

El mayor peligro almeriense será Mikko Räsänen, que se lució ante el campeón de Copa el pasado fin de semana con 34 puntos. El finlandés se metió en el Sie7e Ideal de la jornada como el mejor opuesto, donde también le acompañaba el central del Conqueridor, Rubén López. Dos jugadores que volverán a tener un importante protagonismo esta semana en la que se dibujarán los rivales del playoff.