El Léleman Conqueridor revalida la Copa Comunitat Valenciana en un exigente fin de semana

El Léleman Conqueridor Valencia se alzó el pasado sábado con la Copa Comunitat Valenciana. El equipo se hizo con el título por cuarto año consecutivo tras superar a un combativo Club Voleibol L'Illa Grau por 3-0 (27-25/25-21/25-19) en el Pabellón Deportes Félix Candela de Crevillent.

Este campeonato organizado por la FVCV reunió de nuevo a los mejores equipos con una final vibrante que fue de menos a más, pero con tensión hasta el último set. El primero sin duda fue el más exigente para el Conqueridor, que lo vio peligrar cuando los castellonenses se marchaban 15-18 en el marcador. También con la bola de set que tuvo L’Illa Grau, frenada por un inteligente Pablo Díaz, que se guardó el último tiempo muerto para enfriar el momento y que dio resultado para darle la vuelta.

En el segundo, el Léleman Conqueridor siempre fue por delante, aunque con una diferencia de puntos nunca superior a tres. El pulso se mantenía con un desenlace más tranquilo para los de Pablo Díaz, que tomaron ventaja en el tramo final gracias a un desatado Facu Funes. El argentino fue decisivo y premiado como mejor jugador de la final.

El partido fue decantándose claramente a favor del equipo valenciano en un tercer set completamente dominado de inicio a fin. La diferencia se fue acrecentando a medida que transcurría y los dos sets abajo pesaron mucho para los castellonenses. Nacho Huerta con un gran remate se encargó de finiquitar la final.

Victoria y derrota en los tiebreaks

Además de la gran final, el Léleman Conqueridor tuvo un apretado calendario de pretemporada que arrancó el viernes con una gran remontada ante Grupo Herce Soria. Los visitantes se llevaron los dos primeros sets con el mismo marcador (23-25) y terminaron sobrepasados por el empuje de los locales, que firmaron un contundente 25-13 y 25-17 para llevar el partido al tiebreak. La dinámica de superioridad hizo que los valencianos afrontaran este tramo con plena confianza y cerrando el partido por 15-13.

Con el cansancio acumulado, los de Pablo Díaz tenían un último escalón que superar el domingo. El UC3M Voleibl Leganés fue el único capaz de derrotar a los valencianos, pero no lo tuvieron nada fácil. Los locales pudieron dejarse llevar tras caer en el primer set 24/26 pero lograron igualar el partido hasta en dos ocasiones, forzando de nuevo el quinto set. Esta vez cayó cruz en Nou Moles y la manga se cerró 14-16 para los visitantes.

Los tres partidos dejan un balance positivo dentro del vestuario. Un título, una remontada ante uno de los mejores equipos de la Superliga y con el cansancio acumulado forzar y competir hasta el quinto set contra el UCEM Leganés. El Léleman Conqueridor demostró que tiene una plantilla amplia capaz de asumir calendarios exigentes durante la temporada.