Léleman Conqueridor y Pamesa Teruel se la juegan en la penúltima jornada

El Léleman Conqueridor y el Pamesa Teruel se verán las caras este 21 de marzo a las 19:00 horas en Nou Moles. Un partido clave en la penúltima jornada de la Superliga para determinar los futuros cruces de los playoffs. La competición ya tiene a siete de sus ocho clasificados pero tanto en la zona media como en la zona alta, todo estará en juego en estas dos últimas jornadas.

Los valencianos certificaron su billete a la fase final el pasado sábado a pesar de la derrota contra Conectabalear CV Manacor por 1-3. Ahora tienen en su mano recuperar esa quinta plaza ante dos rivales directos para disuadir todas las dudas y encarar la recta final con la mayor confianza.

El sábado en Nou Moles se juntarán dos equipos que han llevado caminos paralelos esta temporada y que los han traído hasta la jornada 21 prácticamente en la misma situación. Tan solo dos puntos separan a los dos equipos, con ventaja para Pamesa Teruel que se encuentra con 31. Los aragoneses destituyeron a su entrenador, Fabián Muraco (ex entrenador también del Conqueridor) en enero, y el Léleman Conqueridor tuvo que apartar temporalmente a Emanuel Zanini hace unas semanas.

El partido que se disputó en diciembre, que terminó con 3-1 (18-25/25-23/25-17/25-20) para el conjunto de Los Planos, tendrá un planteamiento diferente desde los banquillos. Ahora serán Pablo Díaz y Máximo Torcello quienes dirijan a sus respectivos equipos.

Aquel partido supuso un punto de inflexión en la dinámica del Léleman Conqueridor que había comenzado la temporada con buenas sensaciones a pesar de la temprana lesión de Manu Furtado. Era la Jornada 9 y los valencianos solo habían perdido contra CV Guaguas, Conectabalear y habían conseguido un meritorio punto contra CV Melilla.

La lesión de Rubén López al final del segundo set cambió el partido y los valencianos terminaron perdiendo el partido. La sobrecarga del calendario con la CEV Challenge Cup trajo consigo más lesiones y el equipo no ha podido encontrar una racha positiva sostenida en el tiempo.

El Conqueridor llegará a este partido tras una derrota y con la lesión de Javier Monfort, que sufrió un pisotón fortuito de uno de sus compañeros. El capitán estará varias semanas de baja a causa del esguince y espera poder ayudar al equipo en el primer partido del playoff. En la otra parte de la red, los turolenses llega después de ganar fuera de casa por 2-3 (20-25/27-25/25-27/25-23/11-15) al Bus Leader San Roque. Germán Gómez se erigió protagonista con 34 puntos y pone en alerta a Nou Moles.

En juego estarán los cruces contra uno de los cuatro equipos que dominan la zona alata de la clasificación. CV Guaguas defenderá la primera plaza con 54 puntos y Grupo Herce Soria mantiene las opciones del liderato con 52. La tercera y cuarta plaza queda en manos de CV Melilla y Conectabalear CV Manacor, que con con 44 y 40 puntos respectivamente podrían ser los futuros rivales en playoffs de Conqueridor, Teruel o el propio Cisneros La Laguna, que se ha situado entre los dos con los mismos puntos que los valencianos.