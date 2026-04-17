Léleman Conqueridor se juega la temporada en Melilla

El Pabellón Javier Imbroda acoge a las 19:30 horas el segundo partido de la eliminatoria entre el Léleman Conqueridor y el CV Melilla. Los valencianos están en la obligación de ganar para igualar los cuartos de final y forzar un tercer partido que se jugaría este mismo sábado en Melilla. Los locales parten con ventaja en estos cuartos de final de Superliga tras asaltar Nou Moles por 2-3 (25-20/19-25/15-25/25-20/10-15).

Este resultado dejó contra las cuerdas al Conqueridor, que este año se había marcado luchar por entrar en esas semifinales que darían acceso a competición europea. El líbero Aharón Gámiz se pronunciaba en la previa del partido. “Nosotros tenemos que arriesgar. Ha sido un año complicado y ahora tenemos una eliminatoria que se puso cuesta arriba, no podemos morir sin intentarlo. Si ganamos el viernes les pasaremos la presión a ellos”.

La ida se marcó por pequeños detalles en el tiebreak pero dejó un gran partido muy igualado donde los sets se fueron repartiendo. CV Melilla golpeó primero y la balanza se inclinó para los de Abdelkader Salim, que siguen dominando a los valencianos esta temporada. “Además del partido de pretemporada, tuvimos dos partidos muy buenos en casa contra ellos, en los que perdimos en el tie break. Y otros dos en los que no estuvimos acertados, ni allí ni en la Copa.”, señalaba Gámiz.

El Léleman Conqueridor llega a CV Melilla con toda la responsabilidad y la obligación de ganar si quieren mantener intactas las opciones de la temporada. Un partido que no permite errores y en los que una derrota supondría decir adiós a una complicada temporada. El reto es altísimo en un pabellón en el que solo han ganado tres equipos: CV Guaguas, Grupo Herce Soria y Conectabalear CV Manacor. Equipos que batallan por el título y que tuvieron que dejarse todo para sacar algo positivo contra los melillenses.

En las filas valencianas saben de la adversidad de la eliminatoria, ya que para pasar de ronda habría que ganar dos partidos en 24 horas ante uno de los mejores equipos del año. Así lo reflejaba el líbero del Conquistador: “Estos partidos se marcan por pequeños detalles y ellos estuvieron mejor en el tie-break de Nou Moles. La lucha fue muy bonita pero se llevaron el primer punto. Sabemos que podemos hacerlo, lo demostramos el pasado fin de semana y con esa sensación vamos a Melilla”.

El equipo ha viajado este mismo jueves para la ciudad autónoma con Javier Monfort también en la expedición. El capitán ha entrado poco a poco en los entrenamientos de la semana pero llega muy justo tras su lesión y forzar podría acarrear su recaída. Con esta incógnita, los de Pablo Díaz tratarán de ganar el viernes con las piezas disponibles y provocar ese tercer partido que se disputaría el 18 de abril a las 19:30 horas.