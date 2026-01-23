Léleman Conqueridor se la juega ante un incómodo UC3M Voleibol Leganés 

La Superliga llega este sábado 24 de enero a su decimocuarta jornada con un duelo de máxima exigencia para el Léleman Conqueridor, que recibirá en el Pabellón de Nou Moles al UC3M Voleibol Leganés a partir de las 19:00 horas. Dos equipos que se enfrentaron en el partido inaugural de la temporada en octubre y que meses después la distancia es de ocho puntos a favor del conjunto que hará este fin de semana de local.

Las últimas opciones para los valencianos de estar entre los cuatro primeros pasa por sacar el máximo número de puntos posibles en casa. El Conqueridor (21 puntos) lleva desde diciembre sin encontrar la regularidad para seguir el ritmo que han impuesto CV Melilla (28) y Conectabalear CV Manacor (26), tercer y cuarto clasificado. Tras las constantes bajas del equipo con sus tres centrales y uno de sus líberos, Zanini ha tenido que mover muchas piezas y ajustar rotaciones de forma continua. Contra rivales de la entidad de Grupo Herce Soria no fue suficiente para puntuar y la derrota fue incontestable.

Dos victorias en los últimos cinco partidos de Superliga y el cansancio acumulado de la CEV Challenge Cup el pasado miércoles contra el Norwid Czestochowa (0-3). El Conqueridor afronta un partido complejo frente a un rival que costó mucho de ganar en la primera jornada por 2-3 (25-22/29-27/21-25/25-27/14-16). Sobre todo por un nombre propio, Adrián Vančo, que firmó una de las mejores actuaciones de la temporada con 41 puntos. Prácticamente dos sets convertidos por el eslovaco a los que Pernambuco tuvo que responder con 26 puntos. Uno de los partidos más igualados de la primera vuelta y que promete nuevamente emoción e intensidad en esta jornada.

Los madrileños han demostrado ser un rival incómodo, capaz de llevar al límite a cualquier equipo a pesar de su reciente ascenso. Lo sabe bien Conectabalear CV Manacor, a los que el UC3M Leganés ha derrotado en dos ocasiones en el quinto set en tan solo un mes. También sufrió CV Melilla para llevarse la victoria con un 2-3 que pudo caer por muy poco para los debutantes en la Superliga. La novena posición del conjunto que dirige Álvaro Tejero no refleja el verdadero potencial de este equipo que ha certificado su presencia en la Copa del Rey 2026.

El Léleman Conqueridor completará el mes de enero con otra jornada intersemanal. Un viaje a Polonia el 29 de enero para jugar la vuelta de octavos de la CEV Challenge Cup, donde el Norwid Czestochowa tiene todo de cara para clasificarse después de la contundente victoria en Nou Moles. A su regreso, tan solo dos días después, el equipo tendrá que desplazarse en otro largo viaje a Las Palmas de Gran Canaria para medirse al Bus Leader San Roque el 31 de enero.