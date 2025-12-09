Léleman Conqueridor inicia su historia en Europa

Ha llegado uno de los momentos más esperados de la temporada para el Léleman Conqueridor. El ansiado debut europeo se producirá este martes 9 de diciembre a las 18:00 horas. Una fecha que pasará a la historia como la primera experiencia internacional de un club de voleibol valenciano. Los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup pondrán a prueba el nivel del Conqueridor frente al potente Fino Kaposvár de Hungría.

El proyecto liderado por Manuel Clemente tocó la cima el pasado mes de marzo cuando el equipo logró meterse en semifinales del playoff y asegurarse una plaza europea. En muy pocos años, el club experimentó el ascenso, la permanencia y se hizo un hueco en la élite del voleibol nacional. El objetivo de meterse en Europa certificó aún más el crecimiento de este club que ha desafiado a la lógica para estar entre los mejores.

Este martes la realidad se antepondrá a la espera y los de Zanini tendrán su primer contacto oficial con el voleibol internacional. Aunque el equipo llega de caer derrotado ante Conectabalear CV Manacor por 3-1, y sumergido en la exigencia del calendario de la Superliga, Europa supondrá un soplo de aire fresco dentro del vestuario. El equipo se pone en manos de la experiencia y conocimiento de su entrenador para afrontar un partido trampa ante los húngaros.

El Fino Kaposvár ya cuenta con experiencia en la CEV Challenge Cup, aunque su nivel en 2024, 2023 y 2020 le ha llevado a competir directamente en la Champions League, la máxima categoría el voleibol europeo. Hasta 20 títulos en la Extraliga NBI Húngara le avalan, así como su reciente subcampeonato en la pasada campaña. El alto nivel del Fino Kaposvár se extiende hasta la actualidad con pleno de victorias en liga (8). Tampoco ha sufrido en los treintaidosavos de la Challenge ante el Vegyesz (Hungría), a quien ha derrotado por 3-0 en los dos partidos de la eliminatoria. Para buscarle una derrota a los húngaros hay que irse hasta el 10 de mayo de 2025, donde perdió el último partido de los playoffs.

En total son 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota y sin conceder un solo set a sus rivales. El Léleman Conqueridor tendrá una eliminatoria complicada fuera de casa en la que tratará de salir con vida para traerse un resultado positivo que le permita tener opciones el 6 de enero de 2026 en Nou Moles.