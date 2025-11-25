LEVANTE UD

El Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Valencia aprueba el plan de reestructuración de la deuda presentado por el Levante UD

El pasado mes de octubre el club presentó la documentación pertinente para poner en marcha la nueva hoja de ruta para sanear la entidad

Sergi López

Valencia |

El Levante UD ha obtenido el visto bueno del juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Valencia al plan de reestructuración de la deuda que presentó el club el pasado mes de octubre.

Tal y como explicó José Danvila en Onda Cero Valencia,este plan de pagos finalizará en el ejercicio económico 34-35, es decir durante los próximos 10 años.

Además de contemplar la venta de jugadores, se acepta la división de los acreedores y el orden en el que éstos irán viendo amortizada la deuda que tienen con el club.

Se trata pues de un paso necesario para la estabilidad de la entidad, que arrastra una deuda generada por la gestión anterior superior a los 100 millones de euros, aunque es cierto que la capitalización de la deuda por parte de Bizas Capital , convierte a José Danvila en máximo accionista del club reduciendo en 16 millones el total adeudado.

