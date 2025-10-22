José Danvila se convierte en máximo accionista del club con el apoyo del 96,27% de los accionistas

El 96,27% de los accionistas del Levante UD aprobó ayer el Plan de Reestructuración presentado por el Consejo de Administración del club con 163.913 acciones representadas en la Junta General Extraordinaria celebrada este martes en la Sala Fenollosa del Estadio Ciutat de València.

En total, 84.219 han votado a favor y 1.049 en contra. Teniendo en cuenta que Bizas no podía ejercer su voto, el apoyo al plan representa el 96,27% del capital social presente, mientras que un 1,19 % se ha manifestado en contra.

Las palabras del Consejero Delegado

José Danvila explicó el contenido y la evolución del plan presentado el 7 de marzo y llevado al juzgado el 9 de octubre pasado. Detalló la situación financiera del club en los últimos meses y las razones que llevaron al Consejo de Administración a promover este proceso, destacando que la deuda vencida exigible ascendía a 12 millones de euros y que la entidad OLB mantenía otros 17 millones vencidos.

Ante la amenaza real de insolvencia planteada por OLB, el club presentó el 7 de marzo la solicitud del Plan de Reestructuración en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València para evitar que un acreedor externo pudiera controlar el proceso.

Danvila, explicó que la propuesta de EDR, principal acreedor, incluye la capitalización de la deuda de Bizas por valor de 13,8 millones de euros, que pasará a representar aproximadamente el 70% del capital social, con la condición de que no podrá vender el club hasta saldar la deuda con EDR.

Además, anunció que se prevé incorporar un observador de EDR en el Consejo de Administración y que se promoverá una ampliación del Consejo con el fin de que la afición esté también representada. Ha señalado que su compromiso con el Levante UD es total y que no se puede permitir que el club caiga financieramente, destacando el esfuerzo que se está realizando para enderezar la situación económica y mantener la estabilidad deportiva.

Durante su intervención, tuvo que explicar que la Fundación Levante UD seguirá formando parte del Consejo de Administración, que las comisiones continuarán funcionando con normalidad y que el club busca un compañero de viaje que refuerce el proyecto. También manifestó su agradecimiento a todos los empleados por su trabajo y compromiso en los últimos meses, así como a EDR por su disposición a colaborar y permitir que el club afronte este proceso con garantías.

Tanto el secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Borso como José Danvila, respondieron a todas las cuestiones planteadas por los accionistas antes de proceder a la votación final. Con el respaldo del 96,27% del capital social presente, el Plan de Reestructuración del Levante UD ha quedado aprobado, marcando un paso decisivo para asegurar la viabilidad económica, la estabilidad institucional y el futuro deportivo de la entidad granota.