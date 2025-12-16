Iborra y Del Moral seguirán hasta el parón de navidad

El Levante UD sigue peinando el mercado de entrenadores para encontrar un nuevo inquilino para el banquillo granota, sin embargo, el club esperará al parón navideño para tomar una decisión final mientras Álvaro del Moral y Vicente Iborra siguen como dupla para los partidos de copa ante la Cultural y Leonesa y el de liga ante la Real Sociedad.

Tras la victoria 'in extremis' ante el CD Cieza en Copa del Rey la derrota ante Osasuna, se abre de nuevo una semana con dos partidos más, tras la suspensión del derbi ante el Villarreal por la alerta roja meteorológica decretada en Valencia el pasado fin de semana.

De hecho, esta semana podría servir de reválida para los dueños interinos del banquillo azulgrana, que podrían seguir hasta final de curso si los resultados acompañan. Aunque no con dos entrenadores, si se han dado multitud de casos en que los técnicos de la casa han resultado ser los ideales para revertir esas situaciones.

Claudio Giráldez en el Celta, Imanol Alguacil en la Real Sociedad, Zidane en el Real Madrid, Cesc en el Como o incluso el propio Alessio Lisci en el Levante (aunque sus 28 puntos en la segunda vuelta no salvaron al equipo). Ese sería el deseo del conjunto granota: que la gente de la casa saque adelante esta situación, y les ven capacitados.

Peinando el mercado

Pese a ese anhelo, el club sigue sondeando el mercado de técnicos para ocupar el cargo hasta final de curso. El primer candidato, y el que confiaban en poder cerrar la misma semana del cese de Calero, era Luis García Plaza, pero no se consiguió un acuerdo con el que sin duda, era el nombre que más podía ilusionar a los aficionados.

Es por ello que pese a la multitud de ofrecimientos que han recibido, hombres como Thiago Alcántara, Raúl o Sergio González cobran ventaja respecto del resto de opciones, aunque en cualquier caso, el club esperará al parón navideño para tomar una decisión en firme.