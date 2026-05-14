Un histórico Valencia tumba al Panathinaikos y jugará su primera 'Final Four'

En una noche inolvidable, el Valencia Basket hizo historia este miércoles al derrotar con una equilibrada mezcla de filosofía de juego, calidad y resistencia al poderoso Panathinaikos en el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga para clasificarse por primera vez para la Final a Cuatro del torneo, en cuya semifinal se medirá al Real Madrid en Atenas el 22 de mayo.

El conjunto de Pedro Martínez ha igualado la gesta del Real Madrid, que era el único equipo hasta ahora que en la historia de la Euroliga había logrado levantar un 0-2 en esta serie. Tras perder los dos primeros choques en el Roig Arena, el Valencia ganó los dos de Atenas y remató la faena con una tercera victoria seguida ante el equipo con mayor presupuesto en plantilla de la competición. Una historia de película en cuyo final contó con Papi Badio como líder pero que fue otra victoria coral.

Pedro Martínez, el héroe silencioso

El técnico del Valencia Basket Pedro Martínez aseguró, tras derrotar al Panathinaikos en el quinto partido de los cuartos de final de la Euroliga que no olvidarán el día y el partido que vivieron este miércoles y que da al club su primera clasificación para una Final a Cuatro, tanto por el triunfo en sí, como por el ambiente.

"El ambiente ha sido impresionante, nos hemos sentido muy a gusto. Es un día que pasarán los años y nos acordaremos, porque nos da la clasificación pero también por las sensaciones que hemos tenido durante todo el día", dijo el técnico, que remarcó que "con esta comunión es muy difícil perder".

"Ha sido una gran fiesta. Yo ando mucho por la calle y llevo una semana que ha sido impresionante con los que antes me debía cruzar y no me decían nada y esta semana ha sido impresionante la ilusión y me ha emocionado porque supone que el equipo está transmitiendo algo. Hacer felices a esa gente es un objetivo muy bueno", añadió.

Pedro Martínez destacó también la satisfacción de ver disfrutar a los trabajadores del club y al máximo accionista de la entidad Juan Roig y a su familia, porque son "los máximos artífices" de todo esto.

El técnico dijo que tenían presión pero que lo llevaron bien. Dijo que la "muy buena química de equipo" les ha ayudado a ganar. "Teníamos presión pero lo hemos llevado bien, el equipo ha estado muy concentrado, nada le sacaba del partido", explicó.