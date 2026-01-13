La Generalitat avanza que ampliará las limitaciones para la construcción en zonas inundables y adaptará el urbanismo al contexto climático

La DANA ha marcado un antes y un después en la ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana. Por ello, la Generalitat avanzado que ampliará las limitaciones para la construcción en zonas inundables y adaptará el urbanismo al contexto climático. Las líneas estratégicas se recogen en la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación, más conocido como PATRICOVA.

Las novedades las ha dado a conocer el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus ante la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Un proceso que, según ha subrayado, “no es un mero trámite administrativo, sino una decisión que tiene que ver con la seguridad de las personas y con la forma en que queremos habitar nuestro territorio en el futuro”. En el acto han participado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, así como el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambienta, Miguel Ángel Ivorra, y la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, además de decenas de alcaldes y representantes municipales.

Tras la presentación realizada por Félix Francés García, Catedrático de Universitat Politècnica de València y uno de los principales responsables de la revisión, el vicepresidente ha recordado que la Comunitat Valenciana fue pionera en la gestión del riesgo de inundación con la aprobación del PATRICOVA en 2003, “un plan que nació del conocimiento del territorio y de la experiencia acumulada, no del alarmismo”. Desde entonces, ha explicado, el marco legal y técnico ha evolucionado, incorporando la normativa europea, estatal y autonómica, con una revisión clave en 2015 alineada con la Directiva Europea de Inundaciones.

Durante su intervención, ha destacado que la memoria colectiva de los valencianos “está profundamente marcada por episodios de inundaciones catastróficas”, como la riada de 1957, las inundaciones de los años 80 en la Ribera del Júcar, la dana de 2019 en la Vega Baja y, más recientemente, la dana de octubre de 2024.

En este sentido, en colaboración con los expertos se quiere ampliar el periodo de retorno para hacer modelos de episodios de nivel extremo como el de la última DANA con periodos de retorno de hasta 2.000 años ante la evidencia que los 500 años pueden en la actualidad quedarse cortos ya que se van a seguir experimentando precipitaciones superiores a los 500 mm. “Después de cada riada hemos demostrado que sabemos levantarnos, pero reconstruir no es solo volver a levantar lo que el agua se llevó: es aprender, corregir errores y asumir que vivimos en un territorio vulnerable”, ha señalado.

Ante este nuevo contexto, Martínez Mus ha afirmado que “cuando la realidad supera los escenarios previstos, la respuesta no puede ser la resignación, sino el conocimiento”. Conocer mejor los niveles reales de riesgo permitirá decidir mejor y proteger a la población, las actividades económicas, los servicios públicos y el futuro de los municipios valencianos. Por ello, ha recalcado que “hoy no se presenta un plan cerrado, sino las bases para una revisión profunda del PATRICOVA, adaptada a un escenario climático en el que los episodios extremos dejan de ser excepcionales”.

Revisión en dos fases

La revisión se llevará a cabo en dos fases. La primera se centrará en las cuencas fluviales más afectadas por las riadas de 2024, donde la necesidad de actuación es más inmediata. La segunda extenderá el análisis y la metodología al conjunto del territorio valenciano, garantizando una visión global y coherente.

Los trabajos ya han comenzado y han sido adjudicados a la Universitat Politècnica de València, una institución de referencia en el estudio del riesgo hidráulico. De sus conclusiones dependerán futuras decisiones en materia de planificación, usos del suelo y desarrollo urbano que ampliará las restricciones actuales.

Según las primeras previsiones, la superficie inundable resultante será mayor que la contemplada en las cartografías actuales, lo que implicará un aumento de las zonas donde se limiten nuevos desarrollos con el objetivo de proteger a la población frente al riesgo existente.

Martínez Mus ha insistido en que revisar el PATRICOVA “no significa frenar el desarrollo de la Comunitat Valenciana ni desproteger el territorio, sino todo lo contrario: hacer posible nuestro futuro en condiciones de seguridad”. “La planificación territorial es una herramienta de protección, pero también de confianza para las familias, los ayuntamientos y los inversores. Sin planificación no hay seguridad, y sin seguridad no hay futuro”, ha afirmado.

Para finalizar, el vicepresidente tercero ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos, las universidades y los ayuntamientos, y ha reiterado el compromiso del Consell con un territorio que “no se improvisa, sino que se cuida, se ordena y se protege”.