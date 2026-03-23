Estos son los jugadores de Valencia y Levante que se marchan con sus selecciones

El parón internacional no hace mucho que suponía una desbandada enorme en la plantilla del Valencia, sin embargo, son tiempos de recesión internacional para un club que solo tendrá a dos jugadores fuera. Sin embargo, son 4 los jugadores granotas que harán las maletas esta semana.

Mientras que Filip Ugrinic no viaja con la selección de Suiza por culpa de las molestias en el tendón rotuliano, si lo hará Eray Cömert en los amistosos contra Alemania el viernes 27 a las 20.45 y con Noruega el martes 31 a las 18.00.

Macedonia del Norte disputará las semifinales de la repesca contra Dinamarca en Copenhague el próximo 26 de marzo. Si gana, jugará la final el 31 de marzo ante el vencedor de República Checa – Irlanda y ahí estará Stole Dimitrievski.

Además el guardameta Vicent Abril jugará con la sub-21 contra Chipre en Lárnaca y en Alcalá de Henares contra la Federación de Kosovo los días 27 y 31 en su carrera para estar en el Europeo de la categoría de 2027.

4 internacionales en las filas granotas

ha recibido la citación de la Selección de Camerún para la disputa de los partidos de la FIFA Series 2026 ante Australia y China, en ese primer encuentro se enfrentará aque ha sido convocado por la Selección de Australia para disputar dos encuentros de la FIFA Series 2026 frente a Camerún y Curazao.

Kervin Arriaga ha sido convocado por la Selección de Honduras para disputar un encuentro amistoso frente a Perú. El centrocampista granota permanecerá concentrado con el combinado hondureño del 23 al 31 de marzo. El partido amistoso ante Perú se disputará el 31 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Butarque.

Después del éxito de la Selección sub-17, llega ahora el turno de la sub-19, inmersa, del 25 al 31 de marzo, en una batalla durísima con un goloso objetivo sobre la mesa. El combinado nacional afronta la Ronda Élite como anfitrión y solo el primero del minitorneo que se disputa en Alicante estará en el Europeo de la categoría del próximo verano, un reto muy ambicioso para nuestros internacionales. Ahí estará Paco Cortés para disputar los tres partidos de la selección.