Este lunes desde las 20.30 sigue el Rayo Vallecano - Valencia en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita al Rayo Vallecano con la intención de sumar la cuarta victoria de la temporada para empatar a puntos con los madrileños en la zona media de la tabla.
Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Joc Motel.
Este lunes podrás vivir el partido desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.
Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.